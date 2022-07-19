Экс-нападающий «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Лугано»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд продолжит карьеру в Швейцарии. Он подписал контракт с «Лугано», сообщает сайт клуба.

В составе «Салавата» 29-летний финн провел два последних сезона и отыграл 100 матчей, в которых набрал 99 (34+65) очков.

Во время серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 Гранлунд вместе с другими легионерами «юлаевцев» покинул расположение клуба.

Напомним, в феврале 2022 года Гранлунд стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии.