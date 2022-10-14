Бывший главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн возглавил сборную Италии

Итальянская федерация ледовых видов спорта (FISG) на официальном сайте сообщила о назначении Майка Кинэна на пост главного тренера сборной страны по хоккею.

Помощником 72-летнего специалиста станет Майкл Пелино.

С 2013 по 2015 год Кинэн возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым одержал победу в Кубке Гагарина в 2014 году. Последним местом работы тренера был «Куньлунь Ред Стар».

Ранее главным тренером сборной Италии был Грег Айрленд.