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Сегодня, 18:12

Бывший главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн возглавил сборную Италии

Мария Гусева
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Итальянская федерация ледовых видов спорта (FISG) на официальном сайте сообщила о назначении Майка Кинэна на пост главного тренера сборной страны по хоккею.

Помощником 72-летнего специалиста станет Майкл Пелино.

С 2013 по 2015 год Кинэн возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым одержал победу в Кубке Гагарина в 2014 году. Последним местом работы тренера был «Куньлунь Ред Стар».

Ранее главным тренером сборной Италии был Грег Айрленд.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
Майк Кинэн
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