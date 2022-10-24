Нападающий Эннис подписал контракт с «Берном». Ранее игрок мог оказаться в КХЛ

Нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Берном», сообщает сайт швейцарского клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Нападающий был выбран «Баффало» на драфте-2008 под общим 26-м номером в первом раунде. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Торонто», «Оттаву» и «Эдмонтон».

На счету игрока 700 матчей в НХЛ, в которых он набрал 346 (144+202) очков.

Ране канадский хоккеист мог оказаться в «Салавате Юлаеве», но переезд в КХЛ сорвался в последний момент.