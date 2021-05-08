«Айсберен» выиграл чемпионат Германии

«Айсберен» стал победителем чемпионата Германии, обыграв в финале «Вольфсбург» (2-1 в серии). В третьем матче команда Сержа Обена победила со счетом 2:1.

Плей-офф DEL в этом сезоне проводился по сокращенной схеме, так как из-за коронавируса лига сильно задержалась с началом сезона — он стартовал только в декабре.

«Айсберен» выиграла титул в 8-й раз в истории и впервые с 2013 года.