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«Айсберен» выиграл чемпионат Германии

15:16
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«Айсберен» стал победителем чемпионата Германии, обыграв в финале «Вольфсбург» (2-1 в серии). В третьем матче команда Сержа Обена победила со счетом 2:1.

Плей-офф DEL в этом сезоне проводился по сокращенной схеме, так как из-за коронавируса лига сильно задержалась с началом сезона — он стартовал только в декабре.

«Айсберен» выиграла титул в 8-й раз в истории и впервые с 2013 года.

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