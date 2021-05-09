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В сборную Финляндии на последний этап Евротура вызваны 13 игроков из КХЛ

16:55
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Сборная Финляндии огласила состав на последний этап Еврохоккейтура — Чешские игры, сообщает пресс-служба национальной команды.

В список вошли 13 игроков из КХЛ: вратарь Юсси Олкинуора («Металлург»); защитники Вилле Покка, Оливер Каски (оба — «Авангард»), Никлас Фриман, Томи Кивисте (оба — «Йокерит»), Атте Охтамаа («Локомотив»); нападающие Марко Анттила, Маркус Хянникяйнен, Вели-Мати Савинайнен, Саку Мяеналанен, Ииро Пакаринен (все — «Йокерит»), Микаэль Руохомаа («Сибирь»), Йере Карьялайнен («Сочи»).

Турнир пройдет 12-15 мая. Российская команда в рамках турнира также сыграет 12 мая со шведами и 13 мая с финнами.

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