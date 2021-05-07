Матчи между сборными Швейцарии и Франции отменены из-за коронавируса
17:31
Матчи Еврочелленджа между сборными Швейцарии и Франции отменены, сообщает сайт Федерации хоккея Швейцарии 7 мая. Такое решение было принято из-за положительного теста на коронавирус в французской команде.
Ранее французы играли со сборной Италии за два дня до того, как стало известно о двух случаях заражения коронавирусом у итальянцев. Игра между Италией и Швейцарией ранее также была отменена.
Матчи сборных Швейцарии и Франции должны были состояться 7 и 8 мая. Швейцарцы 13 мая прибудут в Ригу, где состоится чемпионат мира.
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