Матчи между сборными Швейцарии и Франции отменены из-за коронавируса

Матчи Еврочелленджа между сборными Швейцарии и Франции отменены, сообщает сайт Федерации хоккея Швейцарии 7 мая. Такое решение было принято из-за положительного теста на коронавирус в французской команде.

Ранее французы играли со сборной Италии за два дня до того, как стало известно о двух случаях заражения коронавирусом у итальянцев. Игра между Италией и Швейцарией ранее также была отменена.

Матчи сборных Швейцарии и Франции должны были состояться 7 и 8 мая. Швейцарцы 13 мая прибудут в Ригу, где состоится чемпионат мира.