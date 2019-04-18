Анатолий Голышев: "С Красковским и Коршковым уже два года есть взаимопонимание"

Форвард сборной России и "Автомобилиста" Анатолий Голышев – о первом матче со Швейцарией (5:2) в Еврочеллендже.

– Нельзя сказать, что получалось все, – отметил Голышев. – Были ошибки, но они бывают всегда. Смогли забить, в обороне действовали не так плохо.

– Швейцарцы удивили?

– Особо ничем. Мы разбирали их тактику, получилось предложить им свою игру – победили.

– На третьем сборе уже набрали форму?

– Да я особо не сбавлял. Пауза была 3-4 дня, потом начал кататься. Сборы идут, и хорошая атмосфера, на позитиве.

– Сыгрались с Коршковым и Красковским?

– Пару лет назад мы с ними играли в Челябинске против французов. Уже есть взаимопонимание, тактика похожа, как в олимпийской сборной. Надеюсь, с каждым матчем играем все лучше.

– Какие задачи не выполнили?

– Многие выполнили. По ходу матча проигрывали борьбу, но потом исправились. Были отрезки, когда подсаживались, нас "кружили" в зоне. Надо исправлять это.