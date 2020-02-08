Алексей Кудашов: «Молодежи надо набить шишки»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил игру молодежи в матче Евротура против Швеции.

— У Самонова был неудачный дебютный матч против шведов в декабре в Москве. Почему его снова поставили под неудобного соперника?

— Мы отталкивались от прошлой игры со сборной Финляндии, оценили его состояние и приняли такое решение.

— В СКА он играет гораздо увереннее.

— Все игроки приобретают опыт. Это команда, нуждающаяся в международном опыте. Не попробовав их, мы ничего не поймем. И они тоже не поймут как играть. Им надо набить шишки. Будем искоренять ошибки, чтобы такого в следующих играх не было.

— Может, стоило взять чуть больше взрослых ребят, что помогло молодежи адаптироваться?

— Это экспериментальная команда. Мы дали возможность молодым, перспективным игрокам проявить себя и набраться опыта. Это важный момент.

— Как оцените игру молодежной тройки из СКА?

— Подустали немного. Но все равно у них есть сыгранность. (Михаил Зислис)