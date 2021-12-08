Стало известно, как россиянкам попасть в плей-офф на чемпионате мира по гандболу: расклады

Сборная России на предварительном этапе чемпионата мира в Испании последовательно обыграла Камерун (40:18), Польшу (26:23) и Сербию (32:22), и вышла следующий этап с максимально возможным результатом.

Группа В

И В Н П М О 1. РОССИЯ 3 3 0 0 98-63 6 2. Сербия 3 2 0 1 90-71 4 3. Польша 3 1 0 2 77-70 2 4. Камерун 3 0 0 3 55-116 0

Однако говорить о выполнении задачи выхода в плей-офф пока рано. В основном раунде, который пройдут только две из шести команд группы, россиянкам предстоят встречи с Словенией, Черногорией и олимпийскими чемпионками из Франции. С большой долей вероятности для попадания в четвертьфинал команде Людмилы Бодниевой хватит двух побед, при том, что две неудачи наверняка оставят Россию без плей-офф.

Особенно важным для нашей команды станет матч со Словенией, который состоится в четверг. В случае победы россиянки не только оторвутся от преследовательниц по очкам, но и получат важное преимущество личной встречи, а, уступив, лишат себя права на ошибку даже в противостоянии с Францией.

И В Н П М О 1. Франция 2 2 0 0 53-37 4 2. РОССИЯ 2 2 0 0 58-45 4 3. Словения 2 1 0 1 46-47 2 4. Сербия 2 1 0 1 47-53 2 5. Польша 2 0 0 2 44-51 0 6. Черногория 2 0 0 2 37-52 0

9 декабря. Россия — Словения, Черногория — Сербия, Франция — Польша.

11 декабря. Черногория — Россия, Сербия — Франция, Словения — Польша.

13 декабря. Россия — Франция, Польша — Черногория, Сербия — Словения.

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