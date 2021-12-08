Стало известно, как россиянкам попасть в плей-офф на чемпионате мира по гандболу: расклады
Сборная России на предварительном этапе чемпионата мира в Испании последовательно обыграла Камерун (40:18), Польшу (26:23) и Сербию (32:22), и вышла следующий этап с максимально возможным результатом.
Группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. РОССИЯ
|
3
|
3
|
0
|
0
|
98-63
|
6
|
2. Сербия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
90-71
|
4
|
3. Польша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
77-70
|
2
|
4. Камерун
|
3
|
0
|
0
|
3
|
55-116
|
0
Однако говорить о выполнении задачи выхода в плей-офф пока рано. В основном раунде, который пройдут только две из шести команд группы, россиянкам предстоят встречи с Словенией, Черногорией и олимпийскими чемпионками из Франции. С большой долей вероятности для попадания в четвертьфинал команде Людмилы Бодниевой хватит двух побед, при том, что две неудачи наверняка оставят Россию без плей-офф.
Особенно важным для нашей команды станет матч со Словенией, который состоится в четверг. В случае победы россиянки не только оторвутся от преследовательниц по очкам, но и получат важное преимущество личной встречи, а, уступив, лишат себя права на ошибку даже в противостоянии с Францией.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
53-37
|
4
|
2. РОССИЯ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
58-45
|
4
|
3. Словения
|
2
|
1
|
0
|
1
|
46-47
|
2
|
4. Сербия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
47-53
|
2
|
5. Польша
|
2
|
0
|
0
|
2
|
44-51
|
0
|
6. Черногория
|
2
|
0
|
0
|
2
|
37-52
|
0
9 декабря. Россия — Словения, Черногория — Сербия, Франция — Польша.
11 декабря. Черногория — Россия, Сербия — Франция, Словения — Польша.
13 декабря. Россия — Франция, Польша — Черногория, Сербия — Словения.
Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ» //
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