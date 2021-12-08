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Стало известно, как россиянкам попасть в плей-офф на чемпионате мира по гандболу: расклады

10:46
Гандболистки сборной России. Фото rushandball.ru
Гандболистки сборной России. Фото rushandball.ru
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Сборная России на предварительном этапе чемпионата мира в Испании последовательно обыграла Камерун (40:18), Польшу (26:23) и Сербию (32:22), и вышла следующий этап с максимально возможным результатом.

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. РОССИЯ

3

3

0

0

98-63

6

2. Сербия

3

2

0

1

90-71

4

3. Польша

3

1

0

2

77-70

2

4. Камерун

3

0

0

3

55-116

0

Однако говорить о выполнении задачи выхода в плей-офф пока рано. В основном раунде, который пройдут только две из шести команд группы, россиянкам предстоят встречи с Словенией, Черногорией и олимпийскими чемпионками из Франции. С большой долей вероятности для попадания в четвертьфинал команде Людмилы Бодниевой хватит двух побед, при том, что две неудачи наверняка оставят Россию без плей-офф.

Особенно важным для нашей команды станет матч со Словенией, который состоится в четверг. В случае победы россиянки не только оторвутся от преследовательниц по очкам, но и получат важное преимущество личной встречи, а, уступив, лишат себя права на ошибку даже в противостоянии с Францией.

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

2

2

0

0

53-37

4

2. РОССИЯ

2

2

0

0

58-45

4

3. Словения

2

1

0

1

46-47

2

4. Сербия

2

1

0

1

47-53

2

5. Польша

2

0

0

2

44-51

0

6. Черногория

2

0

0

2

37-52

0

9 декабря. Россия — Словения, Черногория — Сербия, Франция — Польша.

11 декабря. Черногория — Россия, Сербия — Франция, Словения — Польша.

13 декабря. Россия — Франция, Польша — Черногория, Сербия — Словения.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ» //
Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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