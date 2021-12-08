Женская сборная России по гандболу вышла во второй этап ЧМ. Турнирная таблица
Женская сборная России по гандболу, обыграв Сербию (32:33), вышла в основную стадию чемпионата мира в Испании с первого места в группе В.
Команда Людмилы Бодниевой в предварительном раунде одержала три победы в трех матчах — над Камеруном (40:18), Польшей (26:23) и Сербией (32:22).
Турнирная таблица первого группового турнира ЧМ
Группа В
1. Россия — 6 очков
2. Сербия — 4
3. Польша — 2
4. Камерун — 0
Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря. Впервые в турнире участвуют 32 сборные.
Напомним, на турнире сборная России выступает как команда Федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.
Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».
Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь. Подробная таблица турнира — тут.
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