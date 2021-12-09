Сегодня, 9 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч группового турнира чемпионата мира. Соперник — команда Словении, начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Сборная России сыграла в одной группе B предварительного раунда ЧМ-2021 со сборными Сербии, Камеруна и Польши и вышла в групповую стадию с первого места. В группе 1 у наших ганболисток соперницы — сборные Словении, Черногории и Франции.

Следить за матчем Россия — Словения можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.