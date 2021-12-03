Российские гандболистки рассказали о коронавирусных ограничениях на ЧМ-2021

Гандболистки сборной России Юлия Макарова и Людмила Бодниева рассказали о коронавирусных ограничениях на чемпионате мире по гандболу 2021.

— Вакцинироваться — это было личное решение каждого или это общее решение?

Бодниева:

— Наша общая гражданская позиция. Команда была привита еще до Олимпийских игр в Токио. Вопрос — прививаться или нет — у нас не стоял. При соблюдении всех антиковидных отграничений не думаю, что это главная проблема для нас. Зараза Всемирного масштаба. Мы об этом стараемся не думать. Вся команда привита: соблюдаются меры предосторожности. Вопрос ставить о переживаниях неправильно. Рады, что наш вид спорта не закрыт. И что чемпионат мира состоялся.

— Ирина Корнеева, сдавшая сомнительный тест на коронавирус, находится в Астрахани. Мы не оставляем надежды, что она присоединится к нам. Все зависит от ограничений. Даже при наличии отрицательных тестов. Закордонская уже присоединилась к нам. Для нее это неоценимый опыт для молодого игрока без опыта.

Маркова:

— Мы каждый сдаем ПЦР-тесты. В любом случае нам придется играть с такими командами.

Женская сборная России в пятницу, 3 декабря, в первом матче группового этапа ЧМ-2021 одержала победу над Камеруном (40:18).