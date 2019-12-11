«Никто не отнимет у сборной России билет на Олимпиаду!» . Мнение главного тренера сборной России по гандболу

Сборная России во главе с испанцем Амбросом Мартином в заключительный день группового этапа чемпионата мира-2019 победила его соотечественниц испанок (36:26) и с первого места вышла в полуфинал.

— Мне, с одной стороны, грустно, потому что проиграла сборная моей родной страны, и в то же время я, естественно, невероятно рад победе и первому месту в группе, — сказал Мартин. — Считаю, матч сложился достаточно легко по той причине, что Испания находилась под гораздо более сильным давлением, тогда как мы заранее обеспечили себе место в плей-офф и могли ротировать состав. Как избежать головокружения от успехов после восьми побед подряд? Мы стараемся не думать о том, чего уже достигли. Думаем о будущем — о том, что нам нужно еще дважды сыграть на высоком уровне и добиться побед.

— Я общался с командой и вижу, что ситуация с санкциями ВАДА абсолютно не выбила девушек из колеи, они сумели абстрагироваться. Как удалось этого добиться? Вы не читаете газеты и интернет?

— Нет, конечно, я читаю то, что пишут. Крайне взволнован происходящим. Но очевидно, что мы не можем ничего поделать с решением ВАДА. Наша задача заработать билет в Токио по спортивному принципу. Попасть на Олимпиаду здесь можно одним способом — выиграв чемпионат мира. И лично я уверен, что никто — НИКТО! — не запретит нам отправиться на Олимпийские игры, если мы будем этого заслуживать. Гандбол — чистый и честный спорт, не имеющий ничего общего с допингом. Поэтому нет никаких сомнений по поводу того, что мы сыграем на Олимпиаде, если туда попадем. (Дмитрий Симонов)