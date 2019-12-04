Германия уступила Франции в матче чемпионата мира среди женщин
14:44
Сборная Германии в матче первого группового турнира чемпионата мира среди женщин уступила Франции со счетом 25:27.
Немки с 6 очками остались на втором месте группы B, француженки с 5 очками идут следом. В последнем туре Германия встретится с Кореей, Франция сыграет с Данией.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа C
Венгрия — Сенегал — 30:20 (17:9)
Первый групповой турнир. Группа B
Германия — Франция — 25:27 (12:14)
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