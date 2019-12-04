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Германия уступила Франции в матче чемпионата мира среди женщин

14:44

Сборная Германии в матче первого группового турнира чемпионата мира среди женщин уступила Франции со счетом 25:27.

Немки с 6 очками остались на втором месте группы B, француженки с 5 очками идут следом. В последнем туре Германия встретится с Кореей, Франция сыграет с Данией.


Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа C
Венгрия — Сенегал — 30:20 (17:9)

Первый групповой турнир. Группа B
Германия — Франция — 25:27 (12:14)

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