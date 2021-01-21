Сергей Марк Косоротов — о шансах пробиться в четвертьфинал, советах Максимова и жизни в египетском «пузыре».

На чемпионате мира в Египте Сергей Марк Косоротов уже стал одним из главных открытий турнира, забросив 21 мяч в четырех матчах. Это лучший показатель в нашей команде. В игре с Египтом левый полусредний из девяти бросков реализовал восемь. Если 21-летний гандболист продолжит в том же духе в матчах с Македонией и Швецией, то наша сборная получит шанс на долгожданный выход в четвертьфинал. В интервью «СЭ» Сергей объяснил, почему сборная уступила Египту, поделился мнением о предстоящих соперниках, а также рассказал, как команда коммуницирует с боснийским специалистом Велимиром Петковичем.

В основном раунде надо просто показывать класс

— Поражение от Египта со стороны выглядело очень болезненным. А как оно воспринималось внутри коллектива, не опустились ли руки?

— Нет, конечно. Мы прекрасно понимаем всю ситуацию и все возможные турнирные расклады. Игра была сложная, но мы идем дальше. Все впереди.

— Уже разбирали причины поражения?

— Мы уже посмотрели видео, но не так досконально. Полный анализ еще не провели. Сегодня перед тренировкой еще раз поговорим о причинах, подумаем, как исправиться.

— Есть мнение, что мы уступили Египту, так как оставили много моральных и физических сил на предварительном раунде. Согласны?

— Отчасти. Но это не решающий момент. У египтян тоже не было каких-то сверхэмоций, они не особо бежали. Не было видно, что они физически нас сильнее. Просто сейчас такая стадия, когда надо просто показывать класс. В основном раунде без этого никак.

— Следующий соперник — Македония. Все считают, что мы должны обыграть их достаточно легко. Не будет ли недонастроя на эту сборную?

— Ни в коем случае. Будем разбирать соперника, готовиться, как обычно. Сегодня будет анализ игры Македонии.

— Швеция сейчас действительно топ-команда? По потенциалу сильнейшая в нашей группе?

— Хорошая, крепкая сборная. Здорово бежит. У них нет ярко выраженных звезд, но при этом средний уровень гандболистов очень высокий. Все игроки подготовлены, хорошо друг друга знают. Многие ребята выступают в сильном немецком чемпионате. Школа хорошая.

Меня персонально поддерживают мама, сестра, жена

— Есть ощущение, что сейчас за вас болеет вся страна? Прямые трансляции в прайм-тайм, внимание СМИ, болельщиков...

— Конечно, приятно, что наши игры смотрят, присылают сообщения с поддержкой из всех уголков страны. Россияне, которые находятся в Египте, передавали нам поздравления, пытались попасть на игру. Это мотивирует. Хочется сказать всем большое спасибо.

— Перед турниром обсуждалось, что сборная поедет в Египет без Павла Атьмана и Сергея Шкуринского. В их отсутствие вы взяли на себя роль лидера. На вас это не давит в 21 год?

— Я — лидер сборной? Не мне об этом говорить. Каждый исполняет свою роль на площадке. Играем друг за друга в каждом эпизоде. Нет такого, что кто-то на первых ролях, кто-то на подхвате.

— Ваш тренер в «Чеховских медведях» Владимир Максимов звонит после игр, дает какие-то советы?

— Да, Владимир Салманович по возможности звонит, пишет всем ребятам, дает какие-то наставления.

— А отец как-то поддерживает вас? Все-таки он сам прошел ни один крупный турнир (отец гандболиста Сергей Косоротов — чемпион мира и Европы по дзюдо. — Прим. «СЭ»).

— Нет, этот человек не имеет ничего общего со мной. Меня персонально поддерживают мама, сестра, жена. Они смотрят все игры, переживают.

— Вы не новичок сборной, играли в ней при разных тренерах. За счет Велимира Петковича удалось преобразить команду?

— Не знаю, как охарактеризовать ситуацию, не вдаваясь в глубокие детали. Могу лишь сказать, что на сборах мы провели очень хорошую работу. Хоть у нас и не было не так много тренировочных дней вместе. По ходу турнира втянулись, и все хорошо складывается. Каждый понимает, что у нас есть силы. Прибавляем от игры к игре.

Петкович общается на сербском. Половину и так понятно, остальное переводят

— Петкович общается с командой на английском? Все его хорошо понимают?

— Он общается на сербском. Это язык славянской группы. Половина и так понятна. Если что-то не понимаем, то ребята, которые выступали в Сербии, переводят тренера почти синхронно. Так что никаких проблем с коммуникацией нет.

— Всех удивила классная игра Сергея Кудинова. Вы с ним раньше как-то пересекались? Знали его возможности?

— Нет, мы с Серегой никогда до этого не играли вместе. Конечно, я наблюдал за его игрой во Франции. Могу сказать, что он молодец. Добавил нам боеспособности как в защите, так в нападении. У него было не так много времени себя проявить, но он показывает себя большим мастером.

— В следующем сезоне у вас тоже, скорее всего, будет возможность проявить себя в иностранном чемпионате (Сергей подписал контракт с польской «Вислой», но не смог выехать к новому месту работы из-за пандемии. Это сезон он проведет в «Чеховских медведях». — Прим. «СЭ»). Как-то готовитесь к переезду?

— Да, начал изучать английский.

— Польский чемпионат в мужском гандболе сильнее, чем российский?

— Не знаю. По просмотренным видео сложно делать такие выводы. Когда поиграю там, смогу ответить на этот вопрос.

— Жизнь в египетском «пузыре» напрягает?

— Я бы не сказал. На больших соревнованиях никогда нет много свободного времени. График очень плотный. Тренировки, видео и прием пищи. Время есть только на сон, возможно, немного почитать, поговорить по телефону. Возможно, до пандемии было больше коммуникации между игроками, когда можно было посидеть, обсудить какие-то новости. Сейчас такого меньше, но разница особо не ощущается.

— Широкая аудитория удивляется вашему двойному имени. Сталкивались с какими-то проблемами по этому поводу? Возможно, были какие-то курьезные случаи?

— Нет, никаких проблем не было. Просто у людей этот момент всегда вызывает интерес, все-таки у нас в стране не распространены двойные имена. И это сложно понять. Но я уже привык объяснять всем свою историю.