Тренер сборной Египта Паррондо прокомментировал победу над Россией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Египта Роберто Гарсия Паррондо прокомментировал победу над Россией (28:23) в матче второго группового турнира чемпионата мира.

«Мы очень рады, что удалось сегодня не только победить, но и показать хорошую игру. Россия — очень сильный оппонент, у которого есть сильные игроки, но мы сегодня их нейтрализировали», — цитирует Паррондо сайт Международной федерации гандбола.

Сборная России с тремя очками находится на четвертом месте в группе 4. Лидируют шведы, у которых пять очков, по четыре у Египта и Словении. Свой следующий матч россияне проведут в пятницу, 22 января против Македонии. Начало — в 17.30 (мск).