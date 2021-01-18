Венгрия разгромила Уругвай на ЧМ по гандболу с разностью «+26»
00:18
Сборная Венгрии разгромила Уругвай в первом групповом турнире мужского чемпионата мира — 44:18. На счету команды две победы в двух играх.
Чемпионат мира
Мужчины
Первый групповой турнир
Группа A
Венгрия — Уругвай — 44:18 (16:8)
Группа B
Тунис — Бразилия — 32:32 (20:16)
Польша — Испания — 26:27 (11:14)
Группа C
Катар — Япония — 31:29 (15:16)
Ангола — Хорватия — 20:28 (11:12)
Группа D
Аргентина — Бахрейн — 24:21 (12:10)
ДР Конго — Дания — 19:39 (10:23)
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