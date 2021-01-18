Венгрия разгромила Уругвай на ЧМ по гандболу с разностью «+26»

Сборная Венгрии разгромила Уругвай в первом групповом турнире мужского чемпионата мира — 44:18. На счету команды две победы в двух играх.

Чемпионат мира

Мужчины

Первый групповой турнир

Группа A

Венгрия — Уругвай — 44:18 (16:8)

Группа B

Тунис — Бразилия — 32:32 (20:16)

Польша — Испания — 26:27 (11:14)

Группа C

Катар — Япония — 31:29 (15:16)

Ангола — Хорватия — 20:28 (11:12)

Группа D

Аргентина — Бахрейн — 24:21 (12:10)

ДР Конго — Дания — 19:39 (10:23)