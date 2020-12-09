Тренер сборной России по гандболу раскритиковал изменение в календаре ЧЕ

Главный тренер сборной России Амброс Мартин в интервью «СЭ» рассказал, что удивлен отношением Европейской федерации гандбола (EHF) к расписанию основного раунда континентального первенства.

— Изначально мы думали, что после игры со Швецией у нас будет несколько выходных, отталкиваясь от этого, мы и составили свой план подготовки к основному раунду, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» Мартин. — Мы рассчитывали сыграть с Францией или Данией 11 декабря. Но вчера вечером мы узнали от другого тренера, что мы будем играть 10-го. Можно сказать, что узнали случайно. Сегодня мы получили уточнение, что сыграем 10-го с Черногорией, что было для нас большим откровением. Такое развитие событий кажется нам не самым приятным. И мне не понятно, почему в неудобное положение ставятся гостевые команды, а у Дании расписание игр гораздо более комфортное. Я считаю, что это за гранью понимания. Нельзя так делать.

— Это может сказаться на наших турнирных перспективах?

— В любом случае, мы постараемся показать свой максимум. Но, повторюсь, мне не понятно, как можно играть две игры подряд без перерыва, а потом получить три дня отдыха перед игрой с Данией. За три дня можно потерять игровой ритм.

— Бывало ли что-то подобное с изменениями в календаре на вашей памяти?

— Нет. Мне непонятно, кто составлял этот календарь. Когда мы играли на предварительном раунде, мы не знали, как сыграют команды в параллельной группе. Мы просто играли на победу в каждом матче. Не ожидали, что нам будут создавать еще и дополнительные преграды.

(Тимур Ганеев)