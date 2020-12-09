Россиянок прессуют на ЧЕ по гандболу: составили сумасшедший календарь и требуют их дисквалифицировать

Подопечным Амброса Мартина непросто, несмотря на три победы на предварительном раунде

Женская сборная России по гандболу приехала на чемпионат Европы-2020 без двух ключевых игроков — Анны Вихиревой и Анны Сень. Но это обстоятельство не мешает команде уверенно двигаться к финалу. В предварительном раунде наша команда одержала три победы, две из которых (четыре очка) переходят в следующий групповой этап. Столько же у действующих чемпионок Европы — Франции. У Дании — два очка, у Швеции и Испании — по одному, у Черногории — ноль. В полуфинал выйдут только две команды из шести. Нашей сборной достаточно одержать две победы в трех оставшихся матчах с Францией, Данией и Черногорией. Сделать это будет непросто по ряду причин неигрового характера.

Это за гранью понимания

Изначально сборная России должна была начинать основной раунд матчем с Францией 11 ноября, 13-го сыграть с Черногорией, а 15-го — с Данией. Но организаторы во вторник вечером полностью перекроили все расписание. Теперь наши матчи состоятся 10-го, 11-го и 15-го. Причем представители российской сборной не получили никаких официальных уведомлений об этом. Новый календарь просто появился на официальном сайте чемпионата Европы.

Наша сборная получила очень неудобный календарь, несмотря на первое место в предварительном раунде. Первый матч (с Черногорией) состоится на день раньше, чем планировал тренерский штаб, и у нас будет два матча за два дня. Аналогичная ситуация у Франции (10-го играют с Испанией, 11-го — с Россией). Зато хозяйки турнира получили очень комфортное расписание и будут играть через день (11-го, 13-го, 15-го).

Главный тренер сборной России Амброс Мартин был сильно удивлен таким развитием событий.

— Изначально мы думали, что после игры со Швецией у нас будет несколько выходных, отталкиваясь от этого, мы и составили свой план подготовки к основному раунду, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» Мартин. — Мы рассчитывали сыграть с Францией или Данией 11 ноября. Но вчера вечером мы узнали от другого тренера, что мы будем играть 10-го. Можно сказать, что узнали случайно. Сегодня мы получили уточнение, что сыграем 10-го с Черногорией, что было для нас большим откровением. Такое развитие событий кажется нам не самым приятным. И мне непонятно, почему в неудобное положение ставятся гостевые команды, а у Дании расписание игр гораздо более комфортное. Я считаю, что это за гранью понимания. Нельзя так делать.

— Это может сказаться на наших турнирных перспективах?

— В любом случае мы постараемся показать свой максимум. Но, повторюсь, мне непонятно, как можно играть две игры подряд без перерыва, а потом получить три дня отдыха перед игрой с Данией. За три дня можно потерять игровой ритм.

— Бывало ли что-то подобное с изменениями в календаре на вашей памяти?

— Нет. Мне непонятно, кто составлял это календарь. Когда мы играли на предварительном раунде, мы не знали, как сыграют команды в параллельной группе. Мы просто играли на победу в каждом матче. Не ожидали, что нам будут создавать еще и дополнительные преграды.

Под прицелом норвежских СМИ

Помимо истории с расписанием, на нашу команду в Дании оказывается давление со стороны норвежских журналистов (Норвегия — наш главный конкурент в женском гандболе на протяжении многих лет). В третий день турнира журналисты телеканала TV2 заметили, что Амброс Мартин нарушил антикоронавирусные правила ЧЕ. В один из дней он общался с генеральным секретарем Федерации гандбола России (ФГР) Денисом Богомоловым в синей зоне (членам команды можно находиться только в красной). После того как один из организаторов ЧЕ сделал им замечание, Мартин спустился в красную зону, но продолжил разговор с Богомоловым. После оба пожали друг другу руки (тоже считается нарушением).

H?ndball-skandalen: Silkehanskene er skitne https://t.co/7EHW1u5RMs — VG Sporten (@vgsporten) December 7, 2020

Норвежцы настаивали на отстранении Мартина до конца чемпионата, но Европейская федерация гандбола (EHF) ограничилась предупреждением.

На этом представители норвежских СМИ не успокоились. Гандбольный эксперт Уле Эревик, выступавший на местном телеканале TV3, призвал отстранить Россию от чемпионата Европы. Причина та же — якобы нарушение антиковидных правил. Его возмутило видео, размещенное в сторис Instagram Федерации гандбола России (позднее оно было удалено). В ролике было запечатлено развлечение гандболисток сборной, где они в том числе передают ложки изо рта в рот.

— Просто нет слов. Шокирующее поведение. Против идиотов и глупости сами боги бороться бессильны. Может, это и жесткие слова, но вы видите подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попали россиянки. Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать. Хотя, к сожалению, не думаю, что это предусмотрено регламентом, — приводит слова Еревика VG.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал пресс-атташе сборной Дмитрий Христич.

— Мы не нарушали никаких правил, а провели командное мероприятие в нашем конференц-зале отеля в соответствии со всеми регламентами, — пояснил «СЭ» Христич. — Мы общались с EHF на эту тему, и у них не было к нам никаких претензий. Это раздутая история. Не стоит обращать на нее внимания. Команда сдает тесты на коронавирус через день, все они отрицательные.

Второй групповой раунд ЧЕ. Группа I. Положение команд. Россия — 4 очка, Франция — 4, Дания — 2, Швеция — 1, Испания — 1, Черногория — 0.

Расписание матчей

10 декабря. Черногория — Россия, Франция — Испания

11 декабря. Франция — Россия, Дания — Швеция

13 декабря. Черногория — Швеция, Дания — Испания

15 декабря. Испания — Черногория, Франция — Швеция, Дания — Россия

Группа II. Положение команд. Норвегия — 4 очка, Хорватия — 4, Голландия — 2, Германия — 2, Венгрия — 0, Румыния — 0.