Сборная России на последней минуте упустила победу в матче с Украиной в отборе на Евро-2022

В матче 1-го тура квалификации Евро-2022 мужская сборная России сыграла вничью с Украиной — 27:27. Решающий мяч россияне пропустили на последней минуте, а потом сами не смогли закончить владение результативными действиями. Самым результативным игроком встречи стал правый крайний ЦСКА Алексей Фокин. Следующий матч Украина и Россия сыграют также в Минске в субботу, 7 ноября. Начало — в 15.00 (мск).

Игра прошла на нейтральной площадке в Минске. На Евро попадают победители групп и команды, занявшие вторые места.

Помимо украинцев и россиян в группе 3 играют сборные Чехии и Фарерских островов, которые еще не провели ни одного матча.

Чемпионат Европы. Мужчины

Отборочный раунд. Группа 3

Украина — Россия — 27:27 (13:16)