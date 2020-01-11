Россия проиграла Венгрии в первом матче на чемпионате Европы по гандболу
19:40
Мужская сборная России по гандболу проиграла Венгрии в матче предварительного группового раунда — 25:26.
Венгерская команда возглавила турнирную таблицу группы Е. Сборная России на данный момент замыкает турнирную таблицу группы Е.
Соперниками россиян в рамках группы Е, помимо Венгрии,Э являются команды Дании и Исландии. Следующий матч Россия проведет с исландцами 13 января.
Гандбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа E
Венгрия — Россия — 26:25 (14:13)
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