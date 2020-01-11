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Россия проиграла Венгрии в первом матче на чемпионате Европы по гандболу

19:40
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Мужская сборная России по гандболу проиграла Венгрии в матче предварительного группового раунда — 25:26.

Венгерская команда возглавила турнирную таблицу группы Е. Сборная России на данный момент замыкает турнирную таблицу группы Е.

Соперниками россиян в рамках группы Е, помимо Венгрии,Э являются команды Дании и Исландии. Следующий матч Россия проведет с исландцами 13 января.

Гандбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа E

Венгрия — Россия — 26:25 (14:13)

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