Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером. Легенда гольфа хочет вернуться в тур несмотря на жуткие травмы

Множество операций на позвоночнике и искалеченная правая нога.

Триумф, скандалы, возвращение в топ и страшная авария. Именно этими словами можно кратко описать 27-летнюю карьеру Тайгера Вудса. По данным Forbes, за это время самый известный гольфист мира заработал более 1,7 миллиарда долларов (абсолютный рекорд). Эта сумма формируется из призовых, спонсорских контрактов и бизнес-проектов, которыми владеет 46-летний американец. Сейчас капитал Вудса оценивается как минимум в 1 миллиард долларов, он один из трех известных спортсменов-миллиардеров. Другие — суперзвезда НБА Леброн Джеймс, который использовал свою славу и состояние, приобретя доли в ряде успешных компаний и начинающих стартапов, и Майкл Джордан, чей доход после выхода на пенсию достиг девяти нулей благодаря своевременным инвестициям в «Шарлотт Хорнетс» и стремительному росту собственного бренда.

Тайгер Вудс. Фото Global Look Press

По-прежнему в игре

Только 10% карьерных заработков из миллиардного капитала Вудса приходится на выигрыши в гольфе. Большая часть его состояния связана с огромными рекламными контрактами с более чем дюжиной брендов.

На пике карьеры Тайгер зарабатывал более 100 миллионов долларов в год благодаря работе со спонсорами. Он занимал первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes в течение десяти лет подряд (2002-2012). За последние 12 месяцев, когда Вудс почти не играл, восстанавливаясь после серьезной автомобильной аварии, он заработал 68 миллионов долларов на рекламе. Это позволило ему войти в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

Напомним, что в феврале 2021 года Тайгер попал в страшную автомобильную аварию в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния). Спасателям пришлось вытаскивать его с помощью гидравлических ножниц. У Вудса были открытые переломы верхней и нижней частей правой ноги, а также серьезные травмы стопы и лодыжки, которые требовали вставки винтов и штифтов. Спортсмен по-прежнему сильно хромает на правую ногу.

Наблюдение за тем, как Вудс борется с многочисленными травмами, разожгло новую волну тайгермании. У гольфиста заметно прибавилось новых спонсоров, а сам американец решил вернуться в профессиональный спорт, сыграв в апреле на Masters Tournament в американской Огасте. Также он заявился на Открытый чемпионат США-2022, который должен состояться в конце июня. Но на этой неделе гольфист сообщил, что ему все-таки еще нужно время на реабилитацию. При этом Вудс планирует сыграть на престижном турнире в Ирландии в июле.

Тайгер Вудс. Фото Global Look Press

Болезненный развод и антидепрессанты

Тот факт, что спонсоры всегда тянулись к Тайгеру, эксперты объясняют очень просто. Он воплощение американской мечты, парень из бедной семьи, который сделал себя сам. Добился сумасшедших успехов в спорте, но при этом всегда оставался человеком, который может ошибаться. Вудс ошибался по-крупному.

Случай в феврале 2021-го был далеко не первым дорожным происшествием с участием великого гольфиста. В 2009 году он попал в серьезную аварию, когда выезжал с территории своего дома близ города Орландо во Флориде. По неизвестной причине спортсмен протаранил автомобилем пожарный гидрант и дерево. Вудс получил серьезные травмы и был вынужден пропустить целый сезон.

В 2017 году поцарапанный автомобиль звезды остановили полицейские. Когда Тайгера попросили выйти из машины, то оказалось, что он находится в невменяемом состоянии. Анализы выявили в организме игрока микс из таблеток, большинство из которых были антидепрессантами. Сразу после публичных обвинений и выхода под залог Вудс отправился на реабилитацию.

Стоит отметить, что в эти годы (2014-2017) Вудс испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Он пережил четыре тяжелейшие операции на позвоночнике. Чтобы преодолеть боль, он постоянно принимал сильные обезболивающие и антидепрессанты. В итоге это вылилось в жесточайшую депрессию, которая и закончилась дорожным инцидентом недалеко от Майами.

К тому моменту Вудс выпал из топ-1000 мирового рейтинга. Параллельно его юристы занимались бракоразводным процессом со шведской моделью Элен Нордегрен, от которой у Вудса двое детей. Экс-супруга выяснила, что гольфист регулярно изменял ей с любовницами по всему миру ( HBO в своей документалке насчитал 121 девушку). Вудс признал эти обвинения, выплатил Элен 100 миллионов долларов и потерял опеку над детьми.

На этом фоне казалось, что король гольфа, чье имя известно во всем мире, больше не вернется в большую игру. Но Тайгер сделал практически невозможное. Спустя год после вынужденной реабилитации ему удалось перезапустить свою карьеру. В августе 2018-го он стал вторым на одном из «мейджоров», а в сентябре 2018-го победил на крупном турнире PGA Tour в Атланте.

Это был первый успех американца более чем за пять лет. Постепенно Тайгер отвоевал свои позиции в рейтинге и в апреле 2019-го выиграл «мастерс» в Огасте. До этого в самых престижных турнирах в своем виде спорта он побеждал в далеком 2005-м (всего у него 15 «Шлемов», больше только у Джека Никлауса — 18). Тайгер вернулся в топ-15 рейтинга, и он смог вернуть почти всех своих спонсоров.

Кто еще близок к миллиарду?

В основном речь идет про спортсменов, чьи имена на слуху. Это Криштиану Роналду, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Роджер Федерер, Льюис Хэмилтон и Том Брэди.