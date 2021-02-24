Тайгер в опасности. Великий гольфист попал в жуткую аварию

Главный гольфист мира Тайгер Вудс пострадал в серьезном дорожном происшествии.

Авария в Калифорнии

Жизнь Вудса в последние годы похожа на американские горки: громкий бракоразводный процесс, операции на позвоночнике, депрессия и победа в мэйджоре. И теперь — страшное ДТП.

Первый спортсмен-миллиардер попал в серьезную автомобильную аварию в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния). Спасателям пришлось вытаскивать Тайгера с помощью гидравлических ножниц. Он был в автомобиле один.

После аварии Вудс был госпитализирован. По словам агента спортсмена Марка Стейнберга, у него диагностированы серьезные травмы ног. 45-летнему Вудсу будет сделана экстренная операция.

Tiger Woods was involved in a single-car accident this morning in California.



He was removed from the car with the «jaws of life» and transported to the hospital.



??? pic.twitter.com/psLd8HldLV — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 23, 2021

М икс из таблеток

Это не первое дорожное происшествие с участием великого гольфиста. В 2017 году поцарапанный автомобиль звезды остановили полицейские. Когда Вудса попросили выйти из машины, то оказалось, что он находится в невменяемом состоянии. Анализы выявили в организме игрока микс из таблеток, большинство из которых были антидепрессантами. Сразу после публичных обвинений и выхода под залог Тайгер отправился на реабилитацию.

Стоит отметить, что в эти годы (2014 — 2017) Вудс испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Он пережил четыре тяжелейшие операции на позвоночнике. Чтобы пережить боль, он постоянно принимал сильные обезболивающие и антидепрессанты. В итоге это вылилось в жесточайшую депрессию, которая и закончилось дорожным инцидентом недалеко от Майами.

Измены и развод на 100 миллионов

К тому моменту Вудс выпал из топ-100 мирового рейтинга. Параллельно его юристы занимались бракоразводным процессом с Элен Нордегрен, от которой у Вудса двое детей. Экс-супруга выяснила, что гольфист регулярно изменял ей с любовницами по всему миру. Вудс признал эти обвинения, выплатил Элен 100 миллионов долларов и потерял опеку над детьми.

На этом фоне казалось, что король гольфа, чье имя известно во всем мире, больше не вернется в большую игру. Но Тайгер сделал практически невозможное. Спустя год после вынужденной реабилитации ему удалось перезапустить свою карьеру. В августе он стал вторым на мэйджоре, а в сентябре 2018-го победил на крупном турнире PGA Tour в Атланте.

Это был первый успех американца более чем за пять лет. Постепенно Тайгер отвоевал свои позиции в рейтинге и в апреле 2019-го выиграл один из четыре мэйджоров сезона в Огасте. До этого в самых престижных турнирах в своем виде спорта он побеждал в далеком 2005-м (всего у него 15 «шлемов», больше только у Джека Никлауса — 18). Тайгер вернулся в топ-15 рейтинга, а спонсоры вновь захотели сотрудничать с Вудсом. Казалось, что жизнь налаживается.

Документалка HBO

В этом году HBO запустила двухсерийный документальный фильм про Вудса, который многим любителям спорта понравился даже больше, чем «Последний танец» (мини-сериал про Майкла Джордана). Картина направлена на широкую аудиторию, рассказывает о сложном пути гольфиста к вершинам, его непростых отношениях с отцом, секс-зависимости, испытании большими деньгами, многочисленных поклонницах.

Всего создатели взяли 250 эксклюзивных интервью, но сам Вудс и его бывшая жена Элен отказались участвовать в проекте. Картину раскритиковал и агент игрока Марк Стейнберг, назвав фильм HBO попыткой осквернить имя одного из самых великих спортсменов мира. Сам Вудс воздерживался от комментариев.

Во вторник Тайгер попал в серьезную аварию. Хочется верить, что легенда выкарабкается из этой истории и еще порадует своих фанатов яркой игрой.

Стоит отметить, что, помимо Вудса, 1 миллиард долларов за карьеру заработали всего три спортсмена. По данным Forbes, это Майкл Джордан, Флойд Мейвезер и Криштиану Роналду. Очень близок к этой цифре Роджер Федерер.