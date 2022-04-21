Пил мочу, галлюциногенный коктейль и сбежал в джунгли. Как звездный гольфист выжил после страшного диагноза
Мир гольфа недавно сотрясла новость о возвращении Тайгера Вудса, однако в мировом туре сейчас есть куда более интересный и экстравагантный персонаж. Это Морган Хоффман, который в прошлом был номер один в мировом рейтинге гольфистов-любителей. Он также принимал участие в самых престижных соревнованиях профессионалов, туре PGA, и был более чем заметным игроком. Спонсорские контракты с Polo Ralph Lauren, Mastercard, Breitling, известность — все было в его руках. Однако в 2016-м ему поставили диагноз «неизлечимая мышечная дистрофия», после которого Хоффман покинул спорт. Но на прошедших выходных он вернулся — и то, через что он прошел перед возвращением, не сразу укладывается в голове.
Врачи не помогли
The Sun пишет: «Хоффман пил свою мочу в течение 10 дней, глотал галлюциногенные препараты, сидел на специальной диете и ел только 800 виноградин каждый день, и во всем его поддерживала жена Челси».
Зачем ему это все понадобилось? Оказалось, что Хоффман был взбешен тем, что делают врачи-сторонники, так скажем, научного подхода к медицине. В последние годы профессиональной карьеры Хоффман заметил, как стремительно теряет мышечную массу, хотя не чувствует никакой боли, и не мог найти объяснения происходившему. Сначала ему поставили ложный диагноз «защемление нерва», затем просто говорили, что не понимают, что с ним происходит. Наконец, у него нашли лице-лопаточно-плечевую мышечную дистрофию — неизлечимую болезнь. Врачи посоветовали просто как можно дольше сохранять подвижный образ жизни. «Но вам будет становиться хуже в любом случае», — рассказал доктор Хоффману.
Гольфист проконсультировался у другого специалиста и получил тот же ответ. Официальное объявление об уходе сопровождалось массовой кампанией по всему миру, Хоффмана морально поддерживали известные игроки и болельщики. Однако он решил побороться. И выбрал для этого нестандартные методы. Сразу предупреждаем, что данная статья не является рекомендацией поступать так, как Хоффман. Как говорится, «все трюки выполнены профессионалом, никогда не пытайтесь повторить их самостоятельно».
Уринотерапия и галлюциногены
Он поехал в джунгли Непала вместе со своей женой Челси и жил там три месяца. Ему рассказали о древних практиках уринотерапии. Он пил мочу и втирал ее себе в десны и тело. Лечение длилось 10 дней.
Далее он переселился на запад Коста-Рики, где, по поверьям, люди живут особенно долго (официально Коста-Рика действительно находится на довольно высоком 35-м месте в мире по средней продолжительности жизни). Они жили среди йогов и пили воздействующий на психику коктейль аяхуаска, содержащий психоделик. Коктейль популярен среди любителей спиритической традиционной индейской медицины. Под руководством шамана они употребляли коктейли каждые пять часов несколько дней.
«Потолок исчез. Я мог видеть все звезды. У меня никогда в жизни не было такого ясного взгляда», — признавался Хоффман. И наговорил много чего еще — про то, как после такого винопития некий «мотылек доставал у него вино и появлялся огромный слон». Потом изо рта будто шел черный дым. В общем, повторять точно не стоит.
Возвращение в спорт
Но зато, как говорит Хоффман, шаман тоже видел все эти миражи, а значит, из его груди выходила болезнь. Это была точка перелома в лечении. Хоффманы поселились в Коста-Рике вместе с двумя своими собаками, продолжали заниматься медитациями, а гольфист решил пройти 17-дневную виноградную диету — ел каждый день только 800 виноградин и был объектом шуток после того, как сметал все с полок местных магазинов. Сами можете себе представить, сколько это килограммов винограда ежедневно.
Так или иначе, но Хоффман снова «почувствовал свое тело» и вернулся в спорт. На турнире RBC Heritage в Южной Каролине он не смог попасть в так называемый кат, то есть выбыл до финального раунда, в который пробились 70 человек — Моргану не хватило чуть-чуть. Тем не менее он полон решимости сыграть в следующих турнирах PGA Tour. Теперь главное, чтобы галлюцинации не преследовали его во время соревнований.