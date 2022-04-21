Пил мочу, галлюциногенный коктейль и сбежал в джунгли. Как звездный гольфист выжил после страшного диагноза

Американец Морган Хоффман вернулся в спорт, несмотря на приговор врачей.

Мир гольфа недавно сотрясла новость о возвращении Тайгера Вудса, однако в мировом туре сейчас есть куда более интересный и экстравагантный персонаж. Это Морган Хоффман, который в прошлом был номер один в мировом рейтинге гольфистов-любителей. Он также принимал участие в самых престижных соревнованиях профессионалов, туре PGA, и был более чем заметным игроком. Спонсорские контракты с Polo Ralph Lauren, Mastercard, Breitling, известность — все было в его руках. Однако в 2016-м ему поставили диагноз «неизлечимая мышечная дистрофия», после которого Хоффман покинул спорт. Но на прошедших выходных он вернулся — и то, через что он прошел перед возвращением, не сразу укладывается в голове.

Врачи не помогли

The Sun пишет: «Хоффман пил свою мочу в течение 10 дней, глотал галлюциногенные препараты, сидел на специальной диете и ел только 800 виноградин каждый день, и во всем его поддерживала жена Челси».

Зачем ему это все понадобилось? Оказалось, что Хоффман был взбешен тем, что делают врачи-сторонники, так скажем, научного подхода к медицине. В последние годы профессиональной карьеры Хоффман заметил, как стремительно теряет мышечную массу, хотя не чувствует никакой боли, и не мог найти объяснения происходившему. Сначала ему поставили ложный диагноз «защемление нерва», затем просто говорили, что не понимают, что с ним происходит. Наконец, у него нашли лице-лопаточно-плечевую мышечную дистрофию — неизлечимую болезнь. Врачи посоветовали просто как можно дольше сохранять подвижный образ жизни. «Но вам будет становиться хуже в любом случае», — рассказал доктор Хоффману.

Гольфист проконсультировался у другого специалиста и получил тот же ответ. Официальное объявление об уходе сопровождалось массовой кампанией по всему миру, Хоффмана морально поддерживали известные игроки и болельщики. Однако он решил побороться. И выбрал для этого нестандартные методы. Сразу предупреждаем, что данная статья не является рекомендацией поступать так, как Хоффман. Как говорится, «все трюки выполнены профессионалом, никогда не пытайтесь повторить их самостоятельно».

Морган Хоффман с женой Челси. личные соцсети Моргана Хоффмана

Уринотерапия и галлюциногены

Он поехал в джунгли Непала вместе со своей женой Челси и жил там три месяца. Ему рассказали о древних практиках уринотерапии. Он пил мочу и втирал ее себе в десны и тело. Лечение длилось 10 дней.

Далее он переселился на запад Коста-Рики, где, по поверьям, люди живут особенно долго (официально Коста-Рика действительно находится на довольно высоком 35-м месте в мире по средней продолжительности жизни). Они жили среди йогов и пили воздействующий на психику коктейль аяхуаска, содержащий психоделик. Коктейль популярен среди любителей спиритической традиционной индейской медицины. Под руководством шамана они употребляли коктейли каждые пять часов несколько дней.

«Потолок исчез. Я мог видеть все звезды. У меня никогда в жизни не было такого ясного взгляда», — признавался Хоффман. И наговорил много чего еще — про то, как после такого винопития некий «мотылек доставал у него вино и появлялся огромный слон». Потом изо рта будто шел черный дым. В общем, повторять точно не стоит.

Морган Хоффман с женой Челси. личные соцсети Моргана Хоффмана

Возвращение в спорт

Но зато, как говорит Хоффман, шаман тоже видел все эти миражи, а значит, из его груди выходила болезнь. Это была точка перелома в лечении. Хоффманы поселились в Коста-Рике вместе с двумя своими собаками, продолжали заниматься медитациями, а гольфист решил пройти 17-дневную виноградную диету — ел каждый день только 800 виноградин и был объектом шуток после того, как сметал все с полок местных магазинов. Сами можете себе представить, сколько это килограммов винограда ежедневно.

Так или иначе, но Хоффман снова «почувствовал свое тело» и вернулся в спорт. На турнире RBC Heritage в Южной Каролине он не смог попасть в так называемый кат, то есть выбыл до финального раунда, в который пробились 70 человек — Моргану не хватило чуть-чуть. Тем не менее он полон решимости сыграть в следующих турнирах PGA Tour. Теперь главное, чтобы галлюцинации не преследовали его во время соревнований.