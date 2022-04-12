История Луола Денга , который ушел от войны, был лидером «Чикаго» и фантастически удачно вложил свои деньги.

На этой неделе «Лейкерс» не только уволил главного тренера Фрэнка Вогеля, но и наконец-то прекратил платить зарплату Луолу Денгу. Хотя последний официальный матч за клуб форвард провел в октябре 2017 года, а его контракт, заключенный летом 2016 года, давно стал мемом.

В тени

В 2003 году состоялся один из величайший драфтов в истории НБА. На нем были выбраны будущие суперзвезды лиги — Леброн Джеймс, Кармело Энтони, Дуэйн Уэйд и Крис Бош. Также стоит отметить Кирка Хайнрика, Дэвида Уэста, Джоша Ховарда, Мо Уильямса и Кайла Корвера. На этом драфте мог быть и уроженец Судана Луол Денг, который в школьные времена котировался на уровне Джеймса. Но в отличие от Леброна он решил пойти по классическому пути развития, откликнувшись на предложение Университета Дьюка. В 18 лет он проводил на площадке более 30 минут за «Дьюк», в среднем набирая 15,1 очка и 6,9 подбора. Фантастика для форварда в NCAA. Луол был первым по результативности, подборам и проценту попаданий среди новичков в своем дивизионе.

На драфте-2004 Денг вполне мог попасть в топ-3, но из-за более раскрученных школьников ушел только под седьмым номером. Это не помешало ему построить добротную карьеру, но суперзвездой он так и не стал. На протяжении долгих лет в «Чикаго» форвард находился в тени — вначале Бена Гордона, а затем и Деррика Роуза. Когда Роуз травмировался, Денг наконец-то примерил роль полноценного лидера (в сезоне-2012/13 и первой части сезона-2013/14), но лучшие годы уже остались позади.

Луол Денг. Фото Global Look Press

С другой стороны, за период пребывания Луола клуб лишь раз завершит год на стадии регулярки. Дважды выиграют регулярку на «Востоке». Высший результат в плей-офф — финал конференции с «Майами» при тренере-дебютанте Томе Тибодо. В целом Тибодо стал лучшим тренером в карьере Денга. При этом специалисте форвард поверил в свой дальний бросок, а также закончил сезон-2011/12 первым в лиге по количеству сыгранных минут (MPG). Тогда же Луол попадет во вторую сборную лучших защищающихся, а на следующий год сыграет в своем единственном Матче всех звезд (был выбран еще на один звездный уик-энд, но не смог в нем поучаствовать из-за травмы).

В середине сезона-2013/14 «Чикаго» обменяет Денга в «Кливленд», взамен получив центрового Эндрю Байнэма (так и не доехал до «Буллс») и пики на драфте. Клуб из Огайо был в предвкушении возвращения Леброна Джеймса, поэтому тот сезон откровенно сливал. Летом Луол стал свободным агентом и сменил Джеймса в «Майами». Там он раскрылся на новой для себя позиции тяжелого форварда и был очень близок к тому, чтобы вывести «Хит» в финал «Востока». Но в семиматчевой серии команда уступила «Торонто». Денг тогда регулярно выходил в стартовой пятерке, набирая в среднем 13,3 очка и 5,9 подбора за 35 минут в плей-офф.

Странный контракт с «Лейкерс»

Летом 2016 года Денг понадобился «Лейкерс», которые не пожалели для 31-летнего форварда четырехлетний гарантированный контракт на 72 миллиона долларов. В тоже межсезонье «озерники» подписали Тимофея Мозгова (четырехлетний контракт на 64 миллиона). Оба ветерана должны были усилить переднюю линию, но на деле приносили минимум пользы. «Лейкерс» закончили сезон-2016/17 на предпоследнем месте на «Западе», а летом Мозгов и Денг были вынуждены сменить команды. За эти подписания своей работы лишился и генеральный менеджер Митч Капчак, занимавший этот пост 17 лет.

— Зачем они [Капчак и главный тренер Люк Уолтон] дали такие большие контракты Денгу и Мозгову? — негодовала совладелец и президент «Лейкерс» Джини Басс. — Я просто не понимала их процесс мышления. Видимо, наши философии были настолько далеки друг от друга.

После отъезда из Калифорнии Денг отыграл всего 22 матча за «Миннесоту» (и одну игру за «Чикаго»), а Мозгов — 31 игру за «Бруклин». На этом их заокеанские карьеры закончились. Но если последние два года контракта россиянину выплачивал «Орландо», то Денг еще долгое время получал огромные деньги от «Лейкерс». В сезоне-2017/18 он заработал 17,2 миллиона долларов, в сезоне-2018/19 — 14,3 миллиона. Оставшуюся сумму по контракту разбили на три сезона, что помогло освободить место в платежной ведомости (Денг еще и отказался от 7,5 миллиона). Свой последний чек от «Лейкерс» форвард получил только в апреле 2022 года.

Луол Денг. Фото Global Look Press

Многомиллионные доходы

За всю карьеру в НБА Денг заработал порядка 160 миллионов долларов. При этом он всегда очень удачно инвестировал и считается одним из самых богатых игроков в истории. C первых лет своего пребывания в НБА Луол вкладывал свои деньги в недвижимость. Причем он покупал не квартиры, а отели и многоквартирные дома.

В 2017 же году Луол нашел золотую жилу. Новый налоговый закон США позволил инвесторам вкладывать деньги в так называемые O-zone — зоны возможностей. Речь идет о районах с низким доходом населения в каждом штате. Прибыль инвесторов не облагается налогом, и нет никаких ограничений на то, сколько денег вы вкладываете и сколько налогов вы можете избежать. Существует около девяти тысяч обозначенных областей в разных штатах. В итоге Денг и Деррик Роуз вложились в строительство 23 зданий в O-zone в Чикаго.

— Я всегда любил недвижимость и давно хотел что-то сделать для Чикаго, — объяснил свой шаг Денг.

Наш герой делал удачные инвестиции в недвижимость в Восточной Африке и Лондоне, покупал частные дома в Хэмптоне, несколько многоквартирных домов в Балтиморе, имеет собственный отель в Лас-Вегасе и на роскошном курорте на Багамах. Вести успешный бизнес бывшему баскетболисту помогает бывший банкир с Уолл-стрит Дэвид Гросс. Они познакомились в 2014 году через общего друга, когда Гросс учился в Колумбийском университете, получая степень магистра в области управления недвижимостью. Позже Гросс предложил Колумбийскому университету создать программу сертификации для спортсменов и артистов, инвестирующих в недвижимость. В университете отказались от этой идеи, а Гросс стал партнером Денга и подписал контракт с Ассоциацией игроков НБА.

В 2019 году Гросс и Денг основали еще одну компанию вместе с рэпером Нипси Хасслом. Идея состоит в том, чтобы звезды, которые пробились на вершину с самых низов, вкладывали деньги в неблагополучные районы, где они родились. Партнеры решили начать с района Креншоу в Лос-Анджелесе, где родился Хассл. Однако спустя несколько месяцев после заключения сделки рэпер был застрелен. Трагедия случилась днем на парковке принадлежавшего музыканту торгового комплекса в одном из районов Лос-Анджелеса.

Тем не менее Гросс и Денг продолжили этот проект, построив более десяти шестиэтажных жилых домов для малообеспеченных граждан. В ближайшие годы бизнесмены намерены продолжить вкладывать в строительство недвижимости в O-zone в Кливленде, Майами, Новом Орлеане и Филадельфии. Кроме того, в прошлом году Денг стал одним из инвесторов NBA Africa, где была запущена Баскетбольная африканская лига (BAL), и попробовал себя в качестве главного тренера Южного Судана в квалификации Афробаскета.

Когда Денг был маленьким, его семья была вынуждена покинуть Судан из-за гражданской войны. Транзитом через Египет они оказались в Великобритании, а уже в 14 лет Луол переехал развивать свой баскетбольный талант в США. Сейчас его состояние оценивается в сотни миллионов долларов. Возможно, он достигнет миллиардного состояния даже раньше, чем Леброн.