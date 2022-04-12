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Из звезд НБА — в воротилы бизнеса. Как суданский беженец стал мультимиллионером

«Лейкерс» прекратил платить зарплату Луолу Денгу
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Луол Денг.
Фото Global Look Press
Луол Денг.
Фото Global Look Press
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История Луола Денга, который ушел от войны, был лидером «Чикаго» и фантастически удачно вложил свои деньги.

На этой неделе «Лейкерс» не только уволил главного тренера Фрэнка Вогеля, но и наконец-то прекратил платить зарплату Луолу Денгу. Хотя последний официальный матч за клуб форвард провел в октябре 2017 года, а его контракт, заключенный летом 2016 года, давно стал мемом.

В тени

В 2003 году состоялся один из величайший драфтов в истории НБА. На нем были выбраны будущие суперзвезды лиги — Леброн Джеймс, Кармело Энтони, Дуэйн Уэйд и Крис Бош. Также стоит отметить Кирка Хайнрика, Дэвида Уэста, Джоша Ховарда, Мо Уильямса и Кайла Корвера. На этом драфте мог быть и уроженец Судана Луол Денг, который в школьные времена котировался на уровне Джеймса. Но в отличие от Леброна он решил пойти по классическому пути развития, откликнувшись на предложение Университета Дьюка. В 18 лет он проводил на площадке более 30 минут за «Дьюк», в среднем набирая 15,1 очка и 6,9 подбора. Фантастика для форварда в NCAA. Луол был первым по результативности, подборам и проценту попаданий среди новичков в своем дивизионе.

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На драфте-2004 Денг вполне мог попасть в топ-3, но из-за более раскрученных школьников ушел только под седьмым номером. Это не помешало ему построить добротную карьеру, но суперзвездой он так и не стал. На протяжении долгих лет в «Чикаго» форвард находился в тени — вначале Бена Гордона, а затем и Деррика Роуза. Когда Роуз травмировался, Денг наконец-то примерил роль полноценного лидера (в сезоне-2012/13 и первой части сезона-2013/14), но лучшие годы уже остались позади.

Луол Денг. Фото Global Look Press
Луол Денг.
Фото Global Look Press

С другой стороны, за период пребывания Луола клуб лишь раз завершит год на стадии регулярки. Дважды выиграют регулярку на «Востоке». Высший результат в плей-офф — финал конференции с «Майами» при тренере-дебютанте Томе Тибодо. В целом Тибодо стал лучшим тренером в карьере Денга. При этом специалисте форвард поверил в свой дальний бросок, а также закончил сезон-2011/12 первым в лиге по количеству сыгранных минут (MPG). Тогда же Луол попадет во вторую сборную лучших защищающихся, а на следующий год сыграет в своем единственном Матче всех звезд (был выбран еще на один звездный уик-энд, но не смог в нем поучаствовать из-за травмы).

В середине сезона-2013/14 «Чикаго» обменяет Денга в «Кливленд», взамен получив центрового Эндрю Байнэма (так и не доехал до «Буллс») и пики на драфте. Клуб из Огайо был в предвкушении возвращения Леброна Джеймса, поэтому тот сезон откровенно сливал. Летом Луол стал свободным агентом и сменил Джеймса в «Майами». Там он раскрылся на новой для себя позиции тяжелого форварда и был очень близок к тому, чтобы вывести «Хит» в финал «Востока». Но в семиматчевой серии команда уступила «Торонто». Денг тогда регулярно выходил в стартовой пятерке, набирая в среднем 13,3 очка и 5,9 подбора за 35 минут в плей-офф.

Странный контракт с «Лейкерс»

Летом 2016 года Денг понадобился «Лейкерс», которые не пожалели для 31-летнего форварда четырехлетний гарантированный контракт на 72 миллиона долларов. В тоже межсезонье «озерники» подписали Тимофея Мозгова (четырехлетний контракт на 64 миллиона). Оба ветерана должны были усилить переднюю линию, но на деле приносили минимум пользы. «Лейкерс» закончили сезон-2016/17 на предпоследнем месте на «Западе», а летом Мозгов и Денг были вынуждены сменить команды. За эти подписания своей работы лишился и генеральный менеджер Митч Капчак, занимавший этот пост 17 лет.

— Зачем они [Капчак и главный тренер Люк Уолтон] дали такие большие контракты Денгу и Мозгову? — негодовала совладелец и президент «Лейкерс» Джини Басс. — Я просто не понимала их процесс мышления. Видимо, наши философии были настолько далеки друг от друга.

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После отъезда из Калифорнии Денг отыграл всего 22 матча за «Миннесоту» (и одну игру за «Чикаго»), а Мозгов — 31 игру за «Бруклин». На этом их заокеанские карьеры закончились. Но если последние два года контракта россиянину выплачивал «Орландо», то Денг еще долгое время получал огромные деньги от «Лейкерс». В сезоне-2017/18 он заработал 17,2 миллиона долларов, в сезоне-2018/19 — 14,3 миллиона. Оставшуюся сумму по контракту разбили на три сезона, что помогло освободить место в платежной ведомости (Денг еще и отказался от 7,5 миллиона). Свой последний чек от «Лейкерс» форвард получил только в апреле 2022 года.

Луол Денг. Фото Global Look Press
Луол Денг.
Фото Global Look Press

Многомиллионные доходы

За всю карьеру в НБА Денг заработал порядка 160 миллионов долларов. При этом он всегда очень удачно инвестировал и считается одним из самых богатых игроков в истории. C первых лет своего пребывания в НБА Луол вкладывал свои деньги в недвижимость. Причем он покупал не квартиры, а отели и многоквартирные дома.

В 2017 же году Луол нашел золотую жилу. Новый налоговый закон США позволил инвесторам вкладывать деньги в так называемые O-zone — зоны возможностей. Речь идет о районах с низким доходом населения в каждом штате. Прибыль инвесторов не облагается налогом, и нет никаких ограничений на то, сколько денег вы вкладываете и сколько налогов вы можете избежать. Существует около девяти тысяч обозначенных областей в разных штатах. В итоге Денг и Деррик Роуз вложились в строительство 23 зданий в O-zone в Чикаго.

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— Я всегда любил недвижимость и давно хотел что-то сделать для Чикаго, — объяснил свой шаг Денг.

Наш герой делал удачные инвестиции в недвижимость в Восточной Африке и Лондоне, покупал частные дома в Хэмптоне, несколько многоквартирных домов в Балтиморе, имеет собственный отель в Лас-Вегасе и на роскошном курорте на Багамах. Вести успешный бизнес бывшему баскетболисту помогает бывший банкир с Уолл-стрит Дэвид Гросс. Они познакомились в 2014 году через общего друга, когда Гросс учился в Колумбийском университете, получая степень магистра в области управления недвижимостью. Позже Гросс предложил Колумбийскому университету создать программу сертификации для спортсменов и артистов, инвестирующих в недвижимость. В университете отказались от этой идеи, а Гросс стал партнером Денга и подписал контракт с Ассоциацией игроков НБА.

В 2019 году Гросс и Денг основали еще одну компанию вместе с рэпером Нипси Хасслом. Идея состоит в том, чтобы звезды, которые пробились на вершину с самых низов, вкладывали деньги в неблагополучные районы, где они родились. Партнеры решили начать с района Креншоу в Лос-Анджелесе, где родился Хассл. Однако спустя несколько месяцев после заключения сделки рэпер был застрелен. Трагедия случилась днем на парковке принадлежавшего музыканту торгового комплекса в одном из районов Лос-Анджелеса.

Тем не менее Гросс и Денг продолжили этот проект, построив более десяти шестиэтажных жилых домов для малообеспеченных граждан. В ближайшие годы бизнесмены намерены продолжить вкладывать в строительство недвижимости в O-zone в Кливленде, Майами, Новом Орлеане и Филадельфии. Кроме того, в прошлом году Денг стал одним из инвесторов NBA Africa, где была запущена Баскетбольная африканская лига (BAL), и попробовал себя в качестве главного тренера Южного Судана в квалификации Афробаскета.

Когда Денг был маленьким, его семья была вынуждена покинуть Судан из-за гражданской войны. Транзитом через Египет они оказались в Великобритании, а уже в 14 лет Луол переехал развивать свой баскетбольный талант в США. Сейчас его состояние оценивается в сотни миллионов долларов. Возможно, он достигнет миллиардного состояния даже раньше, чем Леброн.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кармело Энтони
Леброн Джеймс
Луол Денг
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