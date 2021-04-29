Победив в финале клуб «Газпром Бурение» из подмосковного Щелкова, команда КПРФ-2 в 3-й раз первенствовала в высшей лиге.

Мини-футбол. Высшая лига. 1/2 финала

«Спартак» Москва — «Газпром Бурение» — 6:4, 1:3

«Ростов» — КПРФ-2 — 3:3, 1:5

Матч за 3-е место

«Спартак» Москва — Ростов — 3:4, 6:4

Финал

КПРФ-2 — «Газпром Бурение» — 4:3 (Казаков, 1. Мерлушкин, 34. Коробейников, 35, 44 — Райхель, 7, 42, Целюх, 44). 1:1 (Синцов, 18 — Давыдов, 41).

Интересно, что в регулярном турнире конференции «Запад» КПРФ-2 на этот раз финишировала лишь 4-й после липецкого ЛКС, «Газпром Бурения» и ставропольского «Голден Игл». Но большой опыт подобных турниров позволил главному тренеру молодых коммунистов Михаилу Маркину разработать успешную стратегию, которая в итоге и привела его команду к очередному чемпионству.

— Оба матча получились очень сложными, — прокомментировал наставник КПРФ-2 финал первенства. — И мы, и «Газпром Бурение» играли в очень агрессивный футбол, было затрачено немало сил. Но наши ребята выдержали, оказались более удачливыми. Нам в какой-то мере повезло в первой встрече, когда залетело два рикошета в ворота щелковской команды. Может быть, финал и не выдался очень зрелищным, но другого не бывает в решающих матчах сезона. Я рад за команду, которая выдержала натиск «Газпром Бурения».

На протяжении сезона мы работали в штатном режиме, потихоньку подпуская к основному составу молодых ребят из «Красной гвардии». Ближе к решающим играм был подобран боеспособный состав. В результате все 14 футболистов отыграли восемь матчей очень достойно.

— Это был огненный матч для зрителей, — заявил после первой финальной встречи главный тренер «Газпром Бурения» Андрей Юдин, который то же самое вполне мог сказать и об ответной. — На площадке присутствовала жажда борьбы, неуступчивость, активная игра со стороны обеих команд. Словом, современный мини-футбол. Никто не отсиживался в обороне, все хотели выиграть.

На стороне ряда подопечных Юдина был стаж выступлений на высшем российском уровне, но молодость игроков КПРФ-2 взяла на этот раз верх над опытом газпромовцев.

— Поздравляю команду КПРФ-2 с третьей в истории победой в Париматч — Высшей лиге, — сказал, подводя итоги турнира, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. — Стабильность результатов коллектива свидетельствует о системной работе, которую проводят президент клуба Иван Мельников — младший, главный тренер Михаил Маркин, административный штаб, футболисты. Важно отметить поддержку руководителя Спортивного клуба КПРФ Ивана Мельникова — старшего и, конечно, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

Клуб «Газпром Бурение», в прошлом сезоне выигравший бронзовые награды, в этом шагнул на ступень выше. Это также говорит о серьезном подходе подмосковного клуба к достижению результатов, которые, не сомневаюсь, будут улучшаться.

Поздравляю московский «Спартак» с бронзовыми наградами, добытыми в непростой конкурентной борьбе. Хочу отметить и блестящее выступление дебютанта лиги — клуба «Ростов», который с 8-го места в своей конференции, обыграв в плей-офф обоих победителей первого этапа на «Западе» и «Востоке», пробился в четверку сильнейших. Отличный результат для южан и начинающего тренера Густаво!

Оптимальный формат, стабильный календарь и активная работа энтузиастов мини-футбола создают все условия для поступательного развития Париматч — Высшей лиги. Максимальный охват прямыми телетрансляциями, комфортабельные арены и высокий интерес болельщиков являются ярким тому подтверждением.

В матчах плей-офф за КПРФ-2 выступали: вратари Георгий Замтарадзе, Дмитрий Молчанов, полевые игроки Денис Исаков, Руслан Курбанов, Юрий Синцов, Александр Коробейников, Владислав Севостьянов, Евгений Зубанов, Тимур Мандрусов, Евгений Фомин, Олег Безруков, Владислав Мерлушкин, Владислав Ахунов, Алексей Трубин.