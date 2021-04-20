Чемпионскую монополию петербургской «Авроры» и пензенской «Лагуны-УОР» лишь однажды — в 2017 году — нарушило московское «Торпедо-МАМИ» (ныне «МосПолитех»). И вот новое вторжение на ранее недосягаемую для других клубов высоту.

«Норманочка» из Нижнего Новгорода, лишь второй сезон выступавшая в высшей лиге, стала 4-й командой, завладевшей титулом чемпиона России.

Стоит напомнить, что и ее дебют в прошлом сезоне оказался на редкость громким — под руководством одного из лучших российских тренеров Темура Алекберова, впервые работавшего с девушками, волжанки завоевали серебро чемпионата.

В регулярном чемпионате-2020/2021 конференции «Запад» «Норманочка» заняла 2-е место, отстав от победительницы — «Лагуны-УОР» — на шесть очков. После чего Алекберов и клуб неожиданно расторгли трудовые отношения, и на решающие матчи серий плей-офф команду выводил новый тренер Александр Черкасов, ранее, как и Алекберов, работавший только с мужчинами. И он сумел довести до победного конца дело, начатое своим именитым предшественником.

Хотя после нулевой ничьей в первом финальном матче на нижегородской площадке казалось, что инициатива теперь у многоопытной «Авроры».

Усилил это впечатление и гол в ворота гостей после рикошета от ноги Самородовой. Однако «Норманочка» проявила настоящий характер, не только сравняла счет, но и одержала в Петербурге волевую победу — 2:1.

— После такого матча остается мало эмоций, — признался тренер команды-победительницы. — Если вспомнить первую игру, то там мы неплохо выглядели в обороне. Во второй у нас все было хорошо в атаке. Провалили 5-6 минут начала второго тайма, когда нам забили гол и могли сделать это еще пару-тройку раз. Остальное время осталось за нами. Победа, в принципе, по делу. Накал страстей в женском мини-футболе намного серьезнее, и вообще девушки более эмоциональны и более вовлечены в процесс. С ними очень интересно. Техническое оснащение на очень высоком уровне. Я был в шоке, когда первый раз это увидел.

— Это потрясающе! Я поздравляю всю Нижегородскую область, всех наших болельщиков — в игровых видах спорта у нас, кроме женской хоккейной команды СКИФ, чемпионами России не была ни одна команда, — не скрывал эмоций президент МФК «Норманочка» Николай Ходов. — Сейчас наша «Норманочка» приносит Нижегородской области этот кубок, этот титул, золотые медали. Мы чемпионы! Потрясающе, что в этом зале теперь уже бывшего чемпиона мы вырвали чемпионский титул, обыграли отличную, лучшую после нас команду России. Мы одержали волевую победу — гол за полторы минуты до конца, эти эмоции... Потрясающий сюжет! Сперва срезка, когда Саша Самородова забила в свои ворота, потом она же ответила голом в чужие и результативной передачей. Капитан «Норманочки» — настоящая звезда российского мини-футбола, и в этом финале она показала, что может делать настоящий мастер. Это первая ее золотая медаль, с чем я ее и поздравляю.

— Это непередаваемые ощущения! — так восприняла свое первое чемпионское золото капитан «Норманочки» и сборной России Александра Самородова. — Все мы одна команда, которая доказала, что может стать чемпионами. Бесцельно жить невозможно, и мне еще нужно завоевать Кубок России. Цель — повторить все, что было в этом сезоне. Хочется привлекать и молодежь, чтобы она набиралась опыта и также помогала нашей команде.

Финал

"Норманочка" - «Аврора» — 0:0, 2:1 (Самородова, 32. Сидоренко, 39 — Самородова, 23, в свои ворота).

Матч за 3-е место

«Лагуна-УОР» — «МосПолитех» — 4:0 (Е. Самойлова, 5. Николаева, 33. М. Самойлова, 36. Чернова, 36). 4:3 (Алемайкина, 29. М. Самойлова, 33. Шульга, 35. Олькова, 40 — Николаева, 20, в свои ворота. Родькина, 20, 39).

Чемпионками России в составе «Норманочки» стали: вратари Мария Сурнина, Александра Колесова, полевые игроки Анастасия Дурандина, Александра Самородова, Валерия Хлебосолова, Кристина Мирелен, Яна Зимирова, Ирина Правдина, Анна Сидоренко, Алина Завьялова, Юлия Нелюбова, Людмила Рожкова, Яна Садакова.