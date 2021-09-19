В субботу наша сборная победила Гватемалу (4:1) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира и заняла первое место в своем квартете, показав стопроцентный результат.

Чемпионат мира. Группа В.

Гватемала — Россия — 1:4. Голы у России: Афанасьев, 3. Асадов, 10. Абрамов, 14. Антошкин, 27.

Египет — Узбекистан — 1:2.

Вновь наши футболисты продемонстрировали образцовый розыгрыш стандартных положений. Уже на 3-й минуте Робиньо пасом из-за боковой линии точно вывел на удар Афанасьева, который не промахнулся. А дальше пошел традиционный контроль мяча, по ходу которого российская команда включала максимальные скорости только в определенные моменты. Как, например, на 10-й минуте, когда Абрамович резко рванул по левому флангу и от линии ворот выдал диагональный пас назад набегавшему Асадову — Янар, как и Афанасьев, открыл счет своим голам на чемпионатах мира.

На 14-й минуте вновь вроде бы рядовой выход мяча в аут стал убийственным для гватемальцев. Ромуло верхом сделал наброс под удар Абрамову — наш игрок с лета вонзил мяч в сетку.

За весь первый тайм сборная Гватемалы нанесла лишь два удара по воротам Путилова. А вот после перерыва сменившему его Замтарадзе пришлось немало потрудиться. Ведя 3:0, Россия стала действовать по счету, особо не нагнетая события, и на 25-й минуте получила пенальти — довольно спорный. Мяч, отбитый Замтарадзе после прострела рикошетом угодил в грудь и задел руку Ромуло. В большом футболе судьи оставляют такие эпизоды без внимания. Но боливийский и парагвайский арбитры указали на 6-метровую отметку. Наши сделали запрос на видеопросмотр, введенный на этом ЧМ для разрешения спорных ситуаций, но рефери настояли на своем.

Пропустив, наши дали сопернику сдачи уже через две минуты. После розыгрыша углового Антошкин финтом уложил оппонента на паркет и сильнейшим ударом отправил мяч в нижний угол.

В дальнейшем сборная России продолжила встречу в энергосберегающем режиме, позволив Замтарадзе несколько раз доказать, что, несмотря на продолжительное отсутствие в Париматч-Суперлиге, голкипер находится в прекрасной форме.

Победив со счетом 4:1, наши вышли в 1/8 финала с 1-го места в группе. В понедельник мы узнаем своего соперника на стадии плей-офф, с которым встретимся в Вильнюсе 22 сентября.

— Выигрывать всегда приятно, тем более мы продолжаем двигаться к намеченным целям, — не скрывал радости автор первого гола в ворота Гватемалы Андрей Афанасьев. — Опять матч разделился на два тайма, вновь где-то отпустили нити встречи, имея преимущество в счете. Есть у нас такая проблема, надо ее исправлять. А так весь матч доминировали, показали хороший комбинационный футбол, отработали в защите.

Забитый гол — событие для меня не рядовое. Но теперь надо идти дальше и постепенно набирать обороты.

— Не могу сказать, что мы показали свой самый добротный футбол, — признал старший тренер сборной России Сергей Скорович. — Двоякие впечатления. Решили свою задачу и добились результата еще в первом тайме, но качество игры до перерыва и после сильно разнится. Понимаю, что определенная усталость у футболистов накопилась — с 1 августа работаем и тренируемся вместе. Отсюда и некая расслабленность, когда становится понятно, что результат обеспечен.

Планировали выходить короткими сменами по 2-2,5 минуты и использовать всю обойму футболистов. Но деление не первое, второе и третье звенья условное. Все ребятами обладают высокой квалификацией, и каждый готов выйти на паркет в любой момент.

Мы поставили задачу играть на этом турнире до последнего дня. Поэтому все понимают, что это лишь первый шаг. Да, приятно побеждать, но уровень соперников дальше станет нарастать, а права на ошибку в плей-

офф уже нет.

Вместе с Россией в 1/8 финала из нашей группы вышел Узбекистан.

Завершился турнир и в квартете А. Выиграла его сборная Казахстана, вместе с ней в плей-офф оказалась Венесуэла.

Группа В