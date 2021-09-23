В первом раунде плей-офф чемпионата мира наша сборная одержала трудную победу над Вьетнамом (3:2).

Чемпионат мира

1/8 финала

Россия — Вьетнам — 3:2.

Голы у России: Робиньо, 11.Чишкала, 18, 30.

Венесуэла — Марокко — 2:3.

На этой же стадии предыдущего мирового первенства россияне разгромили вьетнамцев со счетом 7:0. Но азиатский футзал быстро прогрессирует, сразу пять команд региона пробились в 1/8 финала. А на игре сборной Вьетнама сказывается работа в стране испанских специалистов. Прежней легкой прогулки ожидать теперь не стоило, но, возможно, приятные воспоминания пятилетней давности все же наложили какой-то отпечаток на ход матча.

В футзале против команд, забетонировавших свою штрафную, пожалуй, даже сложнее, чем в большом футболе. Особенно против быстрых, какими и оказались наши соперники. Россияне кружили возле вьетнамской штрафной, как пчелы вокруг розового куста, но юркие оппоненты то и дело накрывали их удары, а те, что все-таки проходили, парировал отлично смотревшийся вратарь Ван Ю.

Наконец, на 11-й минуте Робиньо разыграл молниеносную «стенку» с Афанасьевым и неотразимо пробил.

Тактика Вьетнама была проста: голкипер выбрасывал мяч далеко вперед на выдвинутого форварда, но эти передачи становились легкой добычей высокорослых российских игроков. Правда, единственная ошибка обороны на 13-й минуте привела к выходу соперника один на один с вратарем, но Дмитрий Путилов не подкачал.

А на 18-й минуте вновь, как и в предыдущих матчах, превосходно сработал наш стандарт. Робиньо из аута вывел на удар Ивана Чишкалу, а тот не промахнулся.

И тут случилось невероятное. Ван Ю опять забросил мяч далеко вперед — на этот раз попал точно на голову партнеру, тот сделал перевод Дук Ху, от головы же которого мяч влетел в сетку — при том, что те, кто им противоборствовал, выше ростом.

После перерыва характер встречи не изменился, но сборной России еще и не везло — Ниязов, а затем Абрамов били по штангам. Лишь на 30-й

минуте Чишкала на миг освободился от опеки и резким ударом с носка забил третий мяч.

Вьетнамцы тут же заменили вратаря пятым полевым и на 39-й минуте, воспользовавшись неудачным рикошетом, свели разрыв в счете к минимуму.

И все-таки Россия сохранила победный результат.

— Мы говорили, что Вьетнам очень быстро бежит в контратаки, пользуется длинными забросами, что и показал первый гол соперника, — комментировал матч наш старший тренер Сергей Скорович. — Повели с комфортным преимуществом, но тут же пропустили, что усложнило ситуацию. Я бы с удовольствием поменял некоторые позиции, дал бы всем футболистам возможность выступить, но результат на этой стадии прежде всего. Сейчас каждая ошибка может стоить пребывания на турнире. Вьетнам сыграл дисциплинированно, тактически грамотно. Оборонялся и сражался. Хороший матч провел вратарь, много выручал.

Ну и конечно, азиаты показали хорошие скоростные качества — буквально замотали наших футболистов своими врываниями, играя без мяча. Мы же не реализовали множество моментов, и не совсем все сложилось так, как хотели. Отсюда и трудности.

Рекордсмен сборной России тюменец Иван Милованов против Вьетнама провел свой 100-й матч в составе национальной команды.

— Все прибавляют из года в год, Вьетнам не исключение, — считает юбиляр. — Соперник не хотел уступать, бился до конца. Это была сложная встреча. Но других на чемпионате мира и представить нельзя. Тем более в плей-офф. Но мы верим в свои силы и возможности — просто не смогли реализовать моменты, которые создавали, и в итоге получили нервную концовку. Но в целом эмоции положительные: выиграли и идем дальше к своей цели. Для меня юбилей получился таким, каким я хотел. Всегда интересно, когда идет борьба до последних секунд.

В четвертьфинале 26 сентября сборная России встретится с Аргентиной, обыгравшей Парагвай — 6:1. Казахстан нанес поражение Таиланду — 7:0. Стадия 1/8 финала продолжится также матчами Бразилия — Япония, Узбекистан — Иран, Испания — Чехия, Португалия — Сербия.