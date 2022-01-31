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В сборной России по мини-футболу заявили об отсутствии положительных тестов на ковид перед матчем с Грузией

Анна Горшкова
Корреспондент

В пресс-службе сборной России по мини-футболу рассказали о ситуации с ковидом перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы против сборной Грузии.

«На данный момент положительных результатов не было. Медицинский штаб сборной России принимает все меры предосторожности. Сегодня были сданы первые тесты перед игрой с командой Грузии. Результаты отрицательные. Завтра утром повторное тестирование», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Матч между Грузией и Россией пройдет 1 февраля, начало — в 19.00 по московскому времени. Тесты на коронавирус проводятся для игроков и штаба дважды: за день до игры и в день ее проведения.

Источник: https://tass.ru/sport/13575427
Коронавирус
Сборная России по мини-футболу
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