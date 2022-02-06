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Украинские болельщики отмечают голы в ворота сборной России в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Украинские болельщики отмечают голы в ворота сборной России в финале чемпионата Европы. После голов португальцев украинцы размахивают флагами и шарфами.

Ранее сборная России обыграла команду Украины в полуфинале со счетом 3:2. Во время матча на трибунах прозвучали оскорбительные и националистические лозунги, адресованные россиянам.

Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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