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31 января, 23:50

Россия может сыграть с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная Украины.
Фото УЕФА

Сборная Украины может стать соперником сборной России на чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах.

В 1/4 финала украинцы победили команду Казахстана (5:3). В составе победителей отличились Петр Шотурма (с пенальти), Игорь Корсун Михаил Зварич, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. У Казахстана забивали Дуглас Жуниор и Биржан Оразов, который сделал дубль.

В полуфинале украинцы сыграют с победителем матча Россия — Грузия. Таким образом, чтобы встретится с украинской командой в полуфинале, сборной России нужно обыграть сборную Грузии в 1/4 финала.

Матч Россия — Грузия состоится 1 февраля. Начало в 19.00 по московскому времени.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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