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Сегодня, 19:31

«Тюмень» и «Синара» сыграли вничью в чемпионате России

Евгений Петров
Корреспондент

В матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» и «Синара» сыграли вничью (3:3).

В составе хозяев отличились Артем Антошкин, Денис Неведров и Максим Емельянов. У гостей забивали Зураб Калмахелидзе, Сергей Абрамов и Антон Соколов.

«Тюмень» набрала 30 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Синары» 29 очков и вторая позиция.

Чемпионат России

7-й тур

«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 3:3 (1:0)

8 февраля. Тюмень. «СК Центральный».

МФК Синара
МФК Тюмень
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