Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал победу сборной России над Украиной в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу.

«Бывают футбольные матчи трудные для всех: для игроков и тренеров, судей и болельщиков — на трибуне стадиона или дома у телеэкрана.

Впрочем, сегодняшняя игра в Амстердаме под названием мини-футбол заставила нас с вами максимально страстно сопереживать нашим ребятам, сражавшимся на паркете, коварном и скользком во всех смыслах, с горячим сердцем и холодной головой! С кем? Да какая разница, если речь идет о полуфинале чемпионата Европы!

Да ради такого матча, таких 40 минут я пожертвовал бы в мальчишестве, юношестве и молодости чем угодно, начиная от регулярных походов в кино и заканчивая вечерними, переходящими в ночные, посиделками в ресторанах с самыми красивыми девушками Москвы и Московской области...

И наплевать мне, кто противостоял российской сборной: Франция, Англия или Мальта. Играть и побеждать в шаге от финала с любым соперником — это требует суперотдачи! И украинцы, с кем мы сегодня играли, ее тоже проявили. И не их вина, а беда, что путевка на решающую игру одна, а соперничали за нее двое. И досталась она команде, которая может забивать такие немыслимые по исполнению и точности голы, как Артем Ниязов; и за 60 с небольшим секунд до конца матча, при счете 3:2 удивительным образом парировать пенальти, как это сделал Дмитрий Путилов в стиле Александра Селихова в концовке встречи с «Легией» за выход в плей-офф Лиги Европы. В том смысле, что ни тот, ни другой не гадали, а реагировали по удару. Но быть может я запамятовал или ошибаюсь?

«Нет, не ошибаетесь, Федорыч» — ответил мне по телефону из Эмиратов несколько минут назад герой группового турнира Старого Света, второго по престижу после Лиги чемпионов. И еще Александр Селихов попросил передать привет и поздравления своему коллеге из российской сборной по мини-футболу!

Я же поймал себя на мысли, что надеюсь в ближайшее время увидеть вратаря «Спартака» в воротах сборной России. Он этого заслужит. Как говорил Фрунзик Мкртчян: «Я так думаю...» — написал Трахтенберг в Instagram.