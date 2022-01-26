Скорович рассказал, как России удалось переиграть Хорватию на Евро-2022

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу над Хорватией (4:0) на чемпионате Европы 2022 года.

— Хорватия — команда габаритная, мастеровитая, атлетичная, — цитирует пресс-служба РФС Скоровича. — Важно было сыграть на той скорости, на которой они лишатся своих козырей. Показать хорошее движение, хороший контроль, хороший отбор, быстрое перемещение игроков и мяча. Нам удалось это сделать. Хорваты думали больше о собственной защите, чем об атаке, поэтому результат закономерен. Ребята молодцы, сделали все, что надо было сделать для достижения результата.

— Пока все складывается для вашей команды идеально на этом турнире?

— Вы говорите о конкретных результатах. Сегодня главным матчем для нас был матч с Хорватией. С нашей стороны игра была не такая фееричная, много шероховатостей, какие-то вещи не получаются, и мы работаем над этим, чтобы быть еще сильнее. Но также мы представляем, с чем нам нужно будет столкнуться в дальнейшем — и работаем над этим уже здесь и сейчас. Если витать в облаках и только мечтать — до самой важной игры можно и не добраться.