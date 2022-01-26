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Сегодня, 00:57

Вратарь сборной Хорватии признал, что Россия играла лучше

Евгений Петров
Корреспондент

Голкипер сборной Хорватии по мини-футболу Жарко Лукетин прокомментировал поражение от России (0:4) на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Россия была сегодня лучше, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. — Теперь нам нужно обыгрывать Словакию. Я всегда недоволен, когда мы терпим поражение. Мы провели не лучший свой матч, и в одном голе виноват был я. Сборная России сильнее, и я ее поздравляю с крупной победой».

Россия набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе.

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/match/2033845--croatia-vs-russia/
Сборная России по мини-футболу
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