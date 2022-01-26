Вратарь сборной Хорватии признал, что Россия играла лучше

Голкипер сборной Хорватии по мини-футболу Жарко Лукетин прокомментировал поражение от России (0:4) на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Россия была сегодня лучше, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. — Теперь нам нужно обыгрывать Словакию. Я всегда недоволен, когда мы терпим поражение. Мы провели не лучший свой матч, и в одном голе виноват был я. Сборная России сильнее, и я ее поздравляю с крупной победой».

Россия набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе.