«Синара» обыграла «Ховокубо» в матче Лиги чемпионов по мини-футболу
21:14
В матче элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Синара» победила «Ховокубо» (5:1).
В составе победителей хет-трик сделал Антон Соколов. Дубль в активе Максима Герасимова. У нидерландского клуба отличился Карим Моссауи.
Российский клуб набрал три очка и вышел в лидеры группы. Команды провели первый матч в элитном раунде.
Лига чемпионов УЕФА
Элитный раунд
Группа B
«Синара» (Россия) — Ховокубо (Нидерланды) — 5:1 (1:1)
Голы: Соколов, 2.19, 27.11. 34.21, Герасимов, 31.08, 38.36 — Моссауи, 11.48
2 декабря. Лиссабон. Pavilhao Joao Rocha.
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