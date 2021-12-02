«Синара» обыграла «Ховокубо» в матче Лиги чемпионов по мини-футболу

В матче элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Синара» победила «Ховокубо» (5:1).

В составе победителей хет-трик сделал Антон Соколов. Дубль в активе Максима Герасимова. У нидерландского клуба отличился Карим Моссауи.

Российский клуб набрал три очка и вышел в лидеры группы. Команды провели первый матч в элитном раунде.

Лига чемпионов УЕФА

Элитный раунд

Группа B

«Синара» (Россия) — Ховокубо (Нидерланды) — 5:1 (1:1)

Голы: Соколов, 2.19, 27.11. 34.21, Герасимов, 31.08, 38.36 — Моссауи, 11.48

2 декабря. Лиссабон. Pavilhao Joao Rocha.