«Беги, дурила! Беги!» Блогер Блатов забил в первом же матче за мини-футбольный «Спартак»

Известный блогер и футболист «Амкала» Виктор Блатов забил в гол в дебютном матче за мини-футбольный «Спартак». Красно-белые в 11-м туре Высшей лиги обыграли «Норман» со счетом 10:2.

— Волновался перед дебютом? — вопрос Блатову.

— Ребята меня успокаивали. Думали, что я волновался, хотя я на самом деле не волновался. Честно, был небольшой мандраж, потому что попал в необычную атмосферу. Когда человек попадает куда-то впервые в жизни, он чувствует себя некомфортно. Но мне хватило 30 секунд, чтобы понять: никаких проблем для меня здесь не будет.

— Помнишь, как забил?

— Наш вратарь Дима Ковалев ловит мяч. Я нахожусь примерно в центре поля, смотрю на него и завис. Думаю: «Надо мяч придержать, все равно выигрываем». И вижу глаза Коваля, который четко мне намекает: «Беги, дурила! Беги!» И я просто бегу, он мне идеально в голову вкладывает. Я успел посмотреть, что рядом никого нет, и кивнул мимо вратаря.

— Недавно в Кубке России в составе «Знамени» дебютировал Женя Спиряков, и в клубе говорили, что это это нужно в первую очередь для пиара. Ты в «Спартаке» тоже для пиара?

— Если бы я был здесь только для пиара, то эта история завершилась бы гораздо раньше. Безусловно, и для пиара в том числе. Но я бы здесь не находился, если бы для меня это не было важно по-футбольному.

— Ты дебютировал, забил. Какая следующая цель?

— Закрепиться в составе в какой-нибудь из четверок. У нас играют две четверки, и остальные пацаны кого-то меняют при необходимости. А дальше развиваться и становиться сильнее. Пока я не на том уровне, на котором хочется.

Пресс-служба мини-футбольного «Спартака» объявила о заключении соглашения с Блатовым 11 ноября.