«Тюмень» обыграла «Аньер-Вильнев» в Лиге чемпионов по мини-футболу

В матче элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Тюмень» победила французский клуб «Аньер-Вильнев» (5:2).

Российский клуб набрал три очка и занимает первое место в группе А. Команды провели первый матч в элитном раунде.

Лига чемпионов УЕФА

Элитный раунд.

Группа A

«Аньер-Вильнев» (Франция) — «Тюмень» (Россия) — 2:5 (0:2)

Голы: Дуарте Да Силва, 24.42, Мухудин, 34.36 — Антошкин, 12.12, Мухудин, 15.53, Герейханов, 27.48, Неведров, 30.06, Бруно Таффи, 36.57

2 декабря. Тюмень. «Центральный».