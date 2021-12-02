«Тюмень» обыграла «Аньер-Вильнев» в Лиге чемпионов по мини-футболу
19:17
В матче элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Тюмень» победила французский клуб «Аньер-Вильнев» (5:2).
Российский клуб набрал три очка и занимает первое место в группе А. Команды провели первый матч в элитном раунде.
Лига чемпионов УЕФА
Элитный раунд.
Группа A
«Аньер-Вильнев» (Франция) — «Тюмень» (Россия) — 2:5 (0:2)
Голы: Дуарте Да Силва, 24.42, Мухудин, 34.36 — Антошкин, 12.12, Мухудин, 15.53, Герейханов, 27.48, Неведров, 30.06, Бруно Таффи, 36.57
2 декабря. Тюмень. «Центральный».
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