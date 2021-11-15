Сербия обыграла Белоруссию в стыковом матче за выход на чемпионат Европы

В первом стыковом матче за выход на чемпионат Европы по мини-футболу сборная Сербии победила команду Белоруссии (3:1).

Ответный матч состоится 17 ноября. Победитель выйдет в финальную часть турнира.

Уже известно, что лучшая команда в этом противостоянии сыграет в группе А со сборными Португалии, Украины и Нидерландов.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд. Стыковые матчи

Первый матч

Сербия — Белоруссия — 3:1 (2:0)

Голы: Алексич, 06.26, Щербич, 17.36, в свои ворота, Пршич, 27.36 — Лось, 37.19

15 ноября.