Сербия обыграла Белоруссию в стыковом матче за выход на чемпионат Европы
22:22
В первом стыковом матче за выход на чемпионат Европы по мини-футболу сборная Сербии победила команду Белоруссии (3:1).
Ответный матч состоится 17 ноября. Победитель выйдет в финальную часть турнира.
Уже известно, что лучшая команда в этом противостоянии сыграет в группе А со сборными Португалии, Украины и Нидерландов.
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд. Стыковые матчи
Первый матч
Сербия — Белоруссия — 3:1 (2:0)
Голы: Алексич, 06.26, Щербич, 17.36, в свои ворота, Пршич, 27.36 — Лось, 37.19
15 ноября.
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