Блогер из «Амкала» Блатов прокомментировал переход в футзальный «Спартак»

Известный блогер Виктор Блатов прокомментировал свой переход в футзальный «Спартак».

«Я был очень доволен, когда объявили о переходе, правда фотография могла быть и получше. О какой-то гордости речи не идёт, играть-то пока не начал, ничего не показал. Но, конечно, я рад, что первый этап в этой истории пройден. Конечно, тренерскому штабу виднее, насколько хорошо я прогрессирую. Однако я и сам вижу улучшения как в своем физическом состоянии, так и в плане понимания каких-то тактических нюансов. Надеюсь, в дебютном матче не буду портить игру команды в обороне. В плане атакующей игры я в себе не сомневаюсь, а вот в защите бывают ошибки. В каких-то эпизодах пока теряюсь и сразу у наших ворот возникает опасный момент.



Для начала надо пробиться в состав и дебютировать. Естественно, хочу поскорее забить гол, да и в целом забивать как можно больше и приносить пользу команде. У меня есть мини-футбольный бэкграунд, в сборной МГУ меня тренировал Михаил Маркин, который сейчас является главным тренером КПРФ-2. Правда там у меня было больше свободы и совсем другая роль — быть наконечником, решать эпизоды, забивать голы. Ну а в «Спартаке» с нуля доказываю все и себе, и партнерам, и тренеру», — приводит пресс-служба красно-белых слова Блатова.

Вчера, 11 ноября пресс-служба футзального «Спартака» объявила о заключении соглашения с Блатовым, который будет выступать за команду под 8-м номером.