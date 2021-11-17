Сербия вышла на чемпионат Европы по мини-футболу
20:54
В ответном стыковом матче за вход на Евро Сербия обыграла команду Белоруссии (3:2). Первый матч также завершился победой сербов — 3:1.
На чемпионате Европы Сербия сыграет в группе А с командами Португалии, Украины и Нидерландов. Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.
Мини-футбол
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд. Стыковые матчи
Ответный матч
Белоруссия — Сербия — 2:3 (0:2)
Голы: Селюк, 35.03, Крыкун, 39.33, — Томич, 11.34, Момчилович, 16.06, Ракич, 26.26
Первый матч — 1:3
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