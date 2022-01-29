Сборная России выиграла все три матча и заняла первое место в группе на чемпионате Европы по мини-футболу

Завершился турнир в группе С на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах.

В заключительном туре сборная России победила команду Польши (5:1). Россияне выиграли все три матча и с девятью очками стали победителями группы. Команда забила 16 мячей и пропустила два.

Второй стала команда Словакии. В активе у словаков четыре очка, они также вышли в 1/4 финала. Покидают турнир сборные Хорватии и Польши. Хорваты набрали три очка и стали третьими. У Польши одно очко и последнее, четвертое место.

Чемпионат Европы проходит с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене.