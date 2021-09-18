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Сборная России по мини-футболу обыграла Гватемалу и с первого места в группе вышла в плей-офф ЧМ

19:47
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Сборная России по мини-футболу обыграла Гватемалу (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира. Команда с первого места в группе вышла в плей-офф турнира.

Матч 1/8 финала с участием россиян пройдет в Вильнюсе 22 сентября. Начало игры — 17.30 (мск).

Чемпионат мира-2021

Группа В

Гватемала — Россия — 1:4 (0:3)

Голы: Афанасьев, 2 (0:1). Асадов, 10 (0:2). Абрамов, 14 (0:3). Альварадо, 25 (1:3). Антошкин, 27 (1:4).

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Иван Шитик все материалы автора

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