Сборная России по мини-футболу обыграла Гватемалу и с первого места в группе вышла в плей-офф ЧМ
19:47
Сборная России по мини-футболу обыграла Гватемалу (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира. Команда с первого места в группе вышла в плей-офф турнира.
Матч 1/8 финала с участием россиян пройдет в Вильнюсе 22 сентября. Начало игры — 17.30 (мск).
Чемпионат мира-2021
Группа В
Гватемала — Россия — 1:4 (0:3)
Голы: Афанасьев, 2 (0:1). Асадов, 10 (0:2). Абрамов, 14 (0:3). Альварадо, 25 (1:3). Антошкин, 27 (1:4).
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