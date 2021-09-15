Тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал победу над Узбекистаном в матче ЧМ

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович ответил на вопросы журналистов после победы команды над Узбекистаном со счетом 4:2 во втором матче группового этапа чемпионата мира.

— Это чемпионат мира, тут нельзя играть спустя рукава, никакая команда этого не простит — даже в малейшем эпизоде. И сегодня мы видели, что как только мы упустили нити игры, отдали инициативу, то сразу за это поплатились. Был интересный матч, есть, что разобрать по итогам, есть, о чем поговорить. Но главное, что ребята проявили характер, сплотились и смогли создать массу моментов, которые в конечном итоге реализовали, — цитирует тренера сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

— Какие коррективы приходилось вносить во втором тайме, когда счет стал 2:2?

— Перестановки в звеньях — мы хотели сделать нашу игру быстрее. Были замены, выпустили свежих игроков, которые могли придать скорости передачам, усилить давление в прессинге, чего нам не хватало в начале второй половины. Перестановки сыграли свое дело, ребята всколыхнулись и смогли выжать максимум.

— Вы можете быть довольными стандартными положениями, которые регулярно таили опасность для соперника?

— Угроз было много, надо только реализовывать. Сейчас с этой точки зрения все было неплохо — но надо решать свои голевые моменты, я всегда говорю об этом. При счете 2:0 у нас была масса возможностей увеличить отрыв, преимущество в два гола в мини-футболе — это еще далеко не гарантия, случиться может все, что угодно. Тем и интересна эта игра.