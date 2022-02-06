Сборная Португалии во второй раз подряд стала чемпионом Европы по мини-футболу

Сборная Португалии победила команду России (4:2) в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Для португальцев это второй титул подряд.

В финале чемпионата Европы-2022 года Португалия в финале обыграла Испанию (3:2 д. в.). Для португальцев сегодняшняя победа стала второй за историю их выступления на Евро.

По ходу матча с Россией Португалия уступала 0:2, но в итоге не только сравняла счет, но и вышла вперед. Дублем в составе победителей отметился Андре Коэлью.

Россия проиграла шестой из семи финалов чемпионата Европы, в которых принимала участие.