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Сегодня, 21:58

Колосков объяснил, чего не хватило сборной России по мини-футболу для победы в финале Евро

Мария Куцубеева
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в матче с Португалией (2:4) в финале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Причина нашего поражения одна — сборная Португалии, которая стала играть лучше, настырнее и смелее к концу первого тайма, — сказал Колосков «СЭ». — Дело не в нас, а в португальцах, которые полностью перестроились по ходу матча. Если мы прессинговали в начале, нас хватило на 15 минут, то потом этот прессинг расстроился. Появились пробелы в обороне. Также нарушилась концентрация. Первый гол нам забили как раз из-за нехватки концентрации. Никто не держал футболиста, который спокойно пробил по воротам. Второй тайм был еще показательней. Португальцы просто по всем компонентам переиграли нас. Они были техничнее, быстрее и умнее».

Также Колосков отметил, на что нашей сборной стоит обратить внимание.

«Серебряная медаль — значительное достижение. Команда показала, что у нас есть потенциал, но надо работать над разнообразием атак и сохранением концентрации в каждом эпизоде до конца матча», — добавил Колосков.

Сборная России в шестой раз проиграла в финале Евро. Единственный раз россияне выиграли титул в 1999 году.

Сборная России по мини-футболу
Вячеслав Колосков
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