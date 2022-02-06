Свищев о поражении сборной России на Евро-2022: «Наверно устали, посыпались, но португальцы были хороши»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России от Португалии в финале чемпионата Европы-2022 по мини-футболу (2:4).

«После первого тайма был уверен, что наши ребята смогут удержать преимущество. Мы точно смотрелись достойно, точно не хуже, а даже лучше в первой половине матча. Во второй половине все резко изменилось. Наверно устали, посыпались, но и португальцы были хороши. Наши начали допускать много ошибок, что-то в команде разладилось. Но я все равно поздравляю ребят. Серебряные медали — это хорошо. Я за них горд», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев также ответил на вопрос, не могла ли наша сборная оставить все свои силы в прошлом, тяжелом матче с Украиной.

«Турнир был непростой. Конечно, все игры были достаточно напряженные, а в матче с Украиной плюс ко всему этому было очевидное давление определенной группки людей, которые пытались дестабилизировать ситуацию уже за полем. Просто сегодня португальцы были классом сильнее во втором тайме, может, не хватило физики довести все до конца. Но ничего страшного. Впереди еще много чемпионатов. Считаю, что большому классическому футболу надо внимательно следить за тем, как развиваются события в пляжке и в футзале, тогда у нас по-настоящему будет футбольная держава», — добавил Свищев.

Португалия выиграла турнира во второй раз подряд. Россия проиграла шестой финал чемпионата Европы из семи, в которых принимала участие.