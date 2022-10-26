Российский игрок МФК «Бенфика» объяснил, почему Румыния не пустила его на матч Лиги чемпионов

Нападающий мини-футбольной сборной России и МФК «Бенфика» Иван Чишкала объяснил, почему Румыния не пустила его на матч третьего тура Лиги чемпионов против «Юнайтед Галати».

Ранее стало известно, что Чишкала пропустит встречу, потому что пограничные службы Румынии не выдали футболисту разрешение на въезд в страну.

«Здесь чуть-чуть иная ситуация. Никакой проблемы с политикой нет. Там были внутриевропейские проблемы с кое-какими документами. Поэтому меня не пустили. Это внутриевропейская бюрократия. Это просто недочет и недопонимание. Никто в этом не виноват. Чуть-чуть недосмотрели. Проблем нет. Сейчас прилетел обратно, буду делать эту бумагу. Сейчас оформлю нужный документ. Это вопрос недели, он быстро делается. В любом случае ничего глобального не произошло. У нас клуб очень сильный, это известно», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Чишкала выступает за мини-футбольный клуб «Бенфика» с 2020 года. В мае 2022 года футболист продлил контракт с португальской командой до 2025 года. В текущем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Лига чемпионов по футзалу проходит с 26 по 29 октября.