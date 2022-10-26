В АМФР объяснили, почему российский игрок «Бенфики» не смог въехать в Румынию

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев отреагировал на информацию о том, что российский игрок «Бенфики» Иван Чишкала не смог въехать в Румынию на матч Лиги чемпионов.

«Это никак не связано с политикой. Только что общался Иваном Чишкалой. У него российское гражданство, у него есть документы, которые позволяют ему играть в Португалии. Но так как Румыния является кандидатом в Евросоюз, то требования к такой категории людей, как Чишкала, являются повышенными. Ни Иван, ни «Бенфика» не знали об этом документе, поэтому из-за такой формальности наш игрок не смог приехать в Румынию. Сейчас он прилетел в Португалию», — сказал Алиев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Нападающий сборной России по мини-футболу Чишкала выступает за «Бенфику» с 2020 года. В мае 2022 года футболист продлил контракт с португальским клубом до 2025 года.